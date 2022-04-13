https://ria.ru/20220413/dorogi-1783264682.html

На строительство дорог в Хабаровском крае выделят дополнительные средства

На строительство дорог в Хабаровском крае выделят дополнительные средства - РИА Новости, 13.04.2022

На строительство дорог в Хабаровском крае выделят дополнительные средства

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о запрошенном из федерального бюджета выделении дополнительных средств на строительство дорог в регионе, из... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T10:52

2022-04-13T10:52

2022-04-13T10:52

хабаровский край

хабаровск

верхнебуреинский район

москва

ванино (порт)

общество

михаил дегтярев

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 13 апр - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о запрошенном из федерального бюджета выделении дополнительных средств на строительство дорог в регионе, из них порядка 70 миллионов пойдет на достройку трассы Чегдомын - Новый Ургал.Глава региона провел очередной прямой эфир в соцсетях, где жители поинтересовались о судьбе автодороги Чегдомын - Новый Ургал. Она строилась в середине 80-х годов прошлого столетия. В основании трассы множество участков с вечномерзлыми грунтами. За долгие годы из-за непростых климатических условий образовались просадки земляного полотна. С мая 2020 года на первых семи километрах гравийной дороги было запланировано поэтапное восстановление асфальтобетонного покрытия. Протяженность автодороги по прямой - 31 километр. Цена вопроса приведения ее в нормативное состояние - примерно 170 миллионов рублей, информировал в прошлом году Дегтярев."Это был один из первых моих визитов в Верхнебуреинский район, обещал, деньги мы выделили, знаю, что минтранс у нас трещит по швам от недостатка средств. Почему? Потому что мы в этом году будем платить за Обход Хабаровска практически 80% дорожного фонда. Но в Москве у меня состоялся разговор с вице-премьером Маратом Шакирзяновичем Хуснулиным на тему помощи нашему бюджету, дорожному фонду, и мы надеемся, что в ближайшие недели нам выделят дополнительные средства, мы из этих дополнительных средств 50-70 миллионов рублей на эту дорогу дадим, минтранс, прошу зафиксировать это как поручение", - ответил Дегтярев.Восстановление дорожной одежды на этом направлении началось в сентябре 2020 года после визита главы региона в Верхнебуреинский район. Часть дороги на участке от 488-го до 501 километра была отремонтирована. Участок дороги от села Новый Ургал до рабочего поселка Чегдомын проходит по двум автодорогам регионального значения "город Комсомольск-на-Амуре – поселок Березовый – поселок Амгунь – поселок Могды – рабочий поселок Чегдомын" и "Подъезд к поселку Алонка".Дегтярев напомнил, что запланированный текущий дорожный ремонт "мы в любом случае будем делать - это наши обязанности", добавив, что "по дороге, которая у нас строится из Комсомольска в Чегдомын, работы тоже будут продолжены, еще 9 километров мы будем делать, но это по отдельной программе".Более 90 километров дорог на 2,55 миллиарда рублей отремонтируют в текущем году в Хабаровском крае по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" (БКД), новый дорожный сезон стартовал. Ранее, во время расширенного заседания правительства, посвященного стратегии развития региона в декабре прошлого года, Дегтярев поручил улучшить транспортную доступность в Хабаровском крае к 2026 году. Так, запланировано построить и отремонтировать около 800 километров автомобильных дорог. Мероприятия будут реализованы по опорному проекту "Дороги" флагманской инициативы губернатора "Край комфортного проживания". По данным регионального кабмина, основной объем автодорог ремонтируется по нацпроекту "БКД".К 2026 году глава региона поставил задачу правительству Хабаровского края обеспечить сквозное круглогодичное автомобильное движение между Комсомольском-на-Амуре и поселком Чегдомын, которого до сих пор не существует, также привести в нормативное состояние дорогу Советская Гавань - Ванино, Селихино - Николаевск-на-Амуре.В последнее время в регион начали поступать серьезные федеральные средства на ремонт и строительство дорог, также было уделено внимание автомобилистам края. По инициативе Дегтярева, находящегося еще в должности врио губернатора, региональная закдума приняла поправки в закон о региональных налогах в части снижения транспортного налога с 1 января 2021 года. Для автомобилей старше трех лет он снизится на 11%, старше десяти лет — на 29. Снижение ставок затрагивает 96% автомобилистов в Хабаровском крае. Кроме того, для многодетных семей ставку на автомобиль мощностью до 200 лошадиных сил снизили в два раза.

https://ria.ru/20220318/plan-1778769796.html

https://ria.ru/20220318/vstrechi-1778768003.html

https://ria.ru/20220207/investitsii-1771451705.html

хабаровск

верхнебуреинский район

москва

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

хабаровск, верхнебуреинский район, москва, ванино (порт), общество, михаил дегтярев, хабаровский край