13:50 13.04.2022 (обновлено: 13:56 13.04.2022)
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил глава города Алексей Кулемзин.
"При обстреле украинскими боевиками Петровского района Донецка осколочную травму, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга получил мирный житель – мужчина 47-ми лет", - говорится в заявлении мэра в Telegram-канале.
Ранее представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 12 снарядов калибром 122 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.