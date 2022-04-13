https://ria.ru/20220413/donetsk-1783301640.html

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 13.04.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска в 12.40 (совпадает с мск) обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T13:17

2022-04-13T13:17

2022-04-13T13:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

донецк (днр)

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска в 12.40 (совпадает с мск) обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.40 - населенный пункт Новоселовка – населенный пункт Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/donetsk-1783292957.html

https://ria.ru/20220413/donbass-1783275475.html

россия

донецк (днр)

куйбышевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, донецк (днр), куйбышевский район