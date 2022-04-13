12:16 13.04.2022 (обновлено: 12:27 13.04.2022)
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка 40 ракет из БМ-21 "Град"
© РИА Новости / Валерий МельниковОсколок мины во дворе жилого дома в поселке Зайцево Донецкой области.
Осколок мины во дворе жилого дома в поселке Зайцево Донецкой области.. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 40 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", заявили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.00 (совпадает с мск) - н.п. Нетайлово – н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.