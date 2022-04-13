https://ria.ru/20220413/donbass-1783278055.html

СК расследует обстрелы монастыря в ДНР украинскими силовиками

СК расследует обстрелы монастыря в ДНР украинскими силовиками - РИА Новости, 13.04.2022

СК расследует обстрелы монастыря в ДНР украинскими силовиками

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрелы украинскими силовиками Свято-Успенского Николо-Васильевского... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:51

2022-04-13T11:51

2022-04-13T11:55

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

волновахский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:176:3046:1889_1920x0_80_0_0_3616afa5697e8dd80982e9d26d2a3a80.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрелы украинскими силовиками Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Донецкой народной республике, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета РФ Бастрыкин поручил расследовать целенаправленные обстрелы украинскими военнослужащими Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Волновахском районе Донецкой народной республики... Бастрыкин поручил Главному следственному управлению зафиксировать и расследовать все эти факты, установить круг лиц, причастных к совершению преступлений против мирного населения, для привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.По данным следствия, люди, находящиеся в стенах монастыря, оказались в опасности, поскольку украинские силовики не дают им выехать, обстреливая дороги. Так, под обстрелами погибли мужчина и женщина. Отмечается, что в монастыре находятся 250 беженцев, среди них есть тяжелобольные и дети. Сообщается также, что украинские националисты не пропускают в монастырь гумпомощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/ukraina-1783269779.html

https://ria.ru/20220402/ukraina-1781443989.html

донецкая народная республика

волновахский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, волновахский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин