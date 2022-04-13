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Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/donbass-1783275475.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 13.04.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:40
2022-04-13T12:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ясиноватая
владимир путин
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра.Ранее в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало восемь обстрелов Ясиноватой. По населенному пункту в общей сложности было выпущено 47 ракет из БМ-21 "Град". По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате одного из обстрелов два человека погибли, еще двое получили ранения.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/pogibshie-1783271924.html
https://ria.ru/20220413/obstrel-1783260090.html
ясиноватая
донецкая народная республика
россия
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в мире, ясиноватая, владимир путин, донецкая народная республика, россия, донецк (днр)
11:40 13.04.2022 (обновлено: 12:06 13.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть снарядов калибра 122 миллиметра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенное окно в жилом доме в центре города Ясиноватая
Разрушенное окно в жилом доме в центре города Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушенное окно в жилом доме в центре города Ясиноватая. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра.
Детский сад в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 11:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Два человека погибли при обстреле Ясиноватой
Ранее в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало восемь обстрелов Ясиноватой. По населенному пункту в общей сложности было выпущено 47 ракет из БМ-21 "Град". По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате одного из обстрелов два человека погибли, еще двое получили ранения.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Неразорвавшийся снаряд РСЗО Град в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 10:25
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЯсиноватаяВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонецк (ДНР)
 
 
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