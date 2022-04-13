https://ria.ru/20220413/donbass-1783268305.html

В ДНР за сутки два человека погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР за сутки два человека погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.04.2022

В ДНР за сутки два человека погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ

Девять человек, включая ребенка, получили ранения за сутки в ДНР при обстрелах со стороны украинских войск, сообщила Народная милиция Донецкой народной... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:11

2022-04-13T11:11

2022-04-13T11:45

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783275571_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c27d339a4fd534bec1284d1f684a9104.jpg

ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Девять человек, включая ребенка, получили ранения за сутки в ДНР при обстрелах со стороны украинских войск, сообщила Народная милиция Донецкой народной республики."Под обстрелы попали районы восьми населенных пунктов республики. В результате украинской агрессии двое мирных жителей погибли, девять, в том числе один ребенок, получили ранения", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию республики, выпустив 116 единиц боеприпасов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/donbass-1783253273.html

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Дочке оторвало ступню, жене сильно порвало руку" – житель Ясиноватой об очередном обстреле ВСУ «Дочке оторвало ступню, вторую ногу перебило, сейчас она в реанимации... Жене сильно порвало руку. В соседний двор прилетело… Женщина померла, тётя Валя её зовут. Мужу её в голову прилетел осколок, он сейчас в больнице, в хирургии». Житель Ясиноватой рассказал Народной милиции ДНР о последствиях очередного обстрела ВСУ. 2022-04-13T11:11 true PT0M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина