https://ria.ru/20220413/donbass-1783259197.html

Народная милиция ЛНР уничтожила 135 украинских военных за сутки

Народная милиция ЛНР уничтожила 135 украинских военных за сутки - РИА Новости, 13.04.2022

Народная милиция ЛНР уничтожила 135 украинских военных за сутки

Народная милиция Луганской народной республики сообщила, что украинские войска в ходе боестолкновений с ее подразделениями потеряли за сутки 135 человек личного РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T10:21

2022-04-13T10:21

2022-04-13T10:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782367302_0:111:3185:1903_1920x0_80_0_0_db4a24d76bafd5c974202143b8582a39.jpg

ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики сообщила, что украинские войска в ходе боестолкновений с ее подразделениями потеряли за сутки 135 человек личного состава и технику."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 135 человек личного состава, 15 бронетранспортеров и 20 единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.За прошедшие сутки украинские войска выпустили 35 снарядов из артиллерийских орудий калибра 152 и 122 миллиметра, РСЗО "Град" и минометов калибра 120 миллиметров. Обстрелам подверглись населенные пункты Донецкий, Первомайск, Ирмино, Золотое-5, сообщает ведомство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220412/spetsoperatsiya-1783217041.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс