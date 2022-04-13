10:21 13.04.2022 (обновлено: 10:23 13.04.2022)
Народная милиция ЛНР уничтожила 135 украинских военных за сутки
Народная милиция ЛНР уничтожила 135 украинских военных за сутки в столкновениях
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР у поселка Новотошковский
Военнослужащие Народной милиции ЛНР у поселка Новотошковский. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики сообщила, что украинские войска в ходе боестолкновений с ее подразделениями потеряли за сутки 135 человек личного состава и технику.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 135 человек личного состава, 15 бронетранспортеров и 20 единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.
За прошедшие сутки украинские войска выпустили 35 снарядов из артиллерийских орудий калибра 152 и 122 миллиметра, РСЗО "Град" и минометов калибра 120 миллиметров. Обстрелам подверглись населенные пункты Донецкий, Первомайск, Ирмино, Золотое-5, сообщает ведомство.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.