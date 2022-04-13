https://ria.ru/20220413/donbass-1783253273.html

В ДНР за 56 дней эскалации погибли 77 мирных жителей

В ДНР за 56 дней эскалации погибли 77 мирных жителей - РИА Новости, 13.04.2022

В ДНР за 56 дней эскалации погибли 77 мирных жителей

Семьдесят семь мирных жителей погибли в Донецкой народной республике за 56 дней эскалации, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T09:46

2022-04-13T09:46

2022-04-13T09:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Семьдесят семь мирных жителей погибли в Донецкой народной республике за 56 дней эскалации, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 56 дней эскалации погибли 77 мирных жителей", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что за 56 дней эскалации представительство ДНР в СЦКК зафиксировало 1866 фактов ведения огня (горловское направление – 672, донецкое – 957, мариупольское – 237), из них с применением тяжелого вооружения – 1674."Всего противником выпущено 20 410 боеприпасов различного калибра, включая 25 ракет из ОТРК "Точка-У", 5 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 2103 ракеты РСЗО БМ-21 "Град", - добавили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/donbass-1783246197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия, сцкк