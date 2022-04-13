09:46 13.04.2022 (обновлено: 09:57 13.04.2022)
В ДНР за 56 дней эскалации погибли 77 мирных жителей
В ДНР за 56 дней эскалации погибли 77 человек, ВСУ выпустили более 20 тысяч боеприпасов
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Семьдесят семь мирных жителей погибли в Донецкой народной республике за 56 дней эскалации, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 56 дней эскалации погибли 77 мирных жителей", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
"Всего противником выпущено 20 410 боеприпасов различного калибра, включая 25 ракет из ОТРК "Точка-У", 5 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 2103 ракеты РСЗО БМ-21 "Град", - добавили в представительстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.