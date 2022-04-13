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Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/donbass-1783246197.html
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 13.04.2022
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли Донецкую народную республику, выпустив 116 единиц боеприпасов, двое мирных жителей погибли, сообщило... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T09:01
2022-04-13T09:16
в мире
донецкая народная республика
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли Донецкую народную республику, выпустив 116 единиц боеприпасов, двое мирных жителей погибли, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 17 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что было выпущено "116 единиц различных боеприпасов", на донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию калибром 122 мм, минометы калибром 120 мм, на горловском – артиллерию калибром 122 мм."За прошедшие сутки поступили сведения о двух погибших мирных жителях", - добавили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220412/natsionalisty-1783188530.html
донецкая народная республика
россия
украина
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в мире, донецкая народная республика, владимир путин, россия, украина, донбасс
09:01 13.04.2022 (обновлено: 09:16 13.04.2022)
 
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли ДНР, выпустив 116 единиц боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОдин из жилых домов, поврежденный в результате военных действий в Углегорске
Один из жилых домов, поврежденный в результате военных действий в Углегорске - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Один из жилых домов, поврежденный в результате военных действий в Углегорске. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли Донецкую народную республику, выпустив 116 единиц боеприпасов, двое мирных жителей погибли, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 17 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что было выпущено "116 единиц различных боеприпасов", на донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию калибром 122 мм, минометы калибром 120 мм, на горловском – артиллерию калибром 122 мм.
"За прошедшие сутки поступили сведения о двух погибших мирных жителях", - добавили в представительстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Боец Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
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