https://ria.ru/20220413/dollar-1783231111.html

Аналитик рассказал, когда доллар снова будет стоить 70 рублей

Аналитик рассказал, когда доллар снова будет стоить 70 рублей - РИА Новости, 13.04.2022

Аналитик рассказал, когда доллар снова будет стоить 70 рублей

Укрепление рубля, которое мы наблюдали на минувшей неделе, вряд ли повторится в ближайшее время — этому препятствует ряд факторов, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T03:18

2022-04-13T03:18

2022-04-13T03:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

рубль

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Укрепление рубля, которое мы наблюдали на минувшей неделе, вряд ли повторится в ближайшее время — этому препятствует ряд факторов, рассказал агентству “Прайм” начальник управления информационно-аналитического контента “БКС Мир инвестиций” Василий Карпунин.По его словам, дальнейшего ослабления рубля не предвидится, поскольку отложенный спрос на покупку валюты будет удовлетворен довольно быстро. Повышенного спроса на валюту на фоне ограничения импорта также не ожидается, а валютные поступления от экспортеров не прекратятся. Поэтому в ближайшее время доллар вновь может стоить 75 рублей.

россия

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, рубль