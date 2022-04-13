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Аналитик рассказал, когда доллар снова будет стоить 70 рублей - РИА Новости, 13.04.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Аналитик рассказал, когда доллар снова будет стоить 70 рублей
Аналитик рассказал, когда доллар снова будет стоить 70 рублей - РИА Новости, 13.04.2022
Аналитик рассказал, когда доллар снова будет стоить 70 рублей
Укрепление рубля, которое мы наблюдали на минувшей неделе, вряд ли повторится в ближайшее время — этому препятствует ряд факторов, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T03:18
2022-04-13T03:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
рубль
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Укрепление рубля, которое мы наблюдали на минувшей неделе, вряд ли повторится в ближайшее время — этому препятствует ряд факторов, рассказал агентству “Прайм” начальник управления информационно-аналитического контента “БКС Мир инвестиций” Василий Карпунин.По его словам, дальнейшего ослабления рубля не предвидится, поскольку отложенный спрос на покупку валюты будет удовлетворен довольно быстро. Повышенного спроса на валюту на фоне ограничения импорта также не ожидается, а валютные поступления от экспортеров не прекратятся. Поэтому в ближайшее время доллар вновь может стоить 75 рублей.
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экономика, россия, рубль
03:18 13.04.2022
 
Аналитик рассказал, когда доллар снова будет стоить 70 рублей

Аналитик Карпунин заявил, что доллар в ближайшее время будет стоить 75 рублей

© РИА Новости / Григорий СысоевЛюди у входа в обменный пункт на одной из улиц в Москве
Люди у входа в обменный пункт на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Укрепление рубля, которое мы наблюдали на минувшей неделе, вряд ли повторится в ближайшее время — этому препятствует ряд факторов, рассказал агентству “Прайм” начальник управления информационно-аналитического контента “БКС Мир инвестиций” Василий Карпунин.
По его словам, дальнейшего ослабления рубля не предвидится, поскольку отложенный спрос на покупку валюты будет удовлетворен довольно быстро. Повышенного спроса на валюту на фоне ограничения импорта также не ожидается, а валютные поступления от экспортеров не прекратятся. Поэтому в ближайшее время доллар вновь может стоить 75 рублей.

“Что же касается более низких уровней, то при прочих равных есть ряд причин, по которым чрезмерное укрепление рубля может быть остановлено”, — прогнозирует Карпунин. К ним он отнес дальнейшее смягчение ЦБ мер валютного контроля, риск снижения экспорта из-за санкций и возможное удешевление сырьевых товаров.

 
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