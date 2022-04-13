Аналитик рассказал, когда доллар снова будет стоить 70 рублей
Аналитик Карпунин заявил, что доллар в ближайшее время будет стоить 75 рублей
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Укрепление рубля, которое мы наблюдали на минувшей неделе, вряд ли повторится в ближайшее время — этому препятствует ряд факторов, рассказал агентству “Прайм” начальник управления информационно-аналитического контента “БКС Мир инвестиций” Василий Карпунин.
По его словам, дальнейшего ослабления рубля не предвидится, поскольку отложенный спрос на покупку валюты будет удовлетворен довольно быстро. Повышенного спроса на валюту на фоне ограничения импорта также не ожидается, а валютные поступления от экспортеров не прекратятся. Поэтому в ближайшее время доллар вновь может стоить 75 рублей.
“Что же касается более низких уровней, то при прочих равных есть ряд причин, по которым чрезмерное укрепление рубля может быть остановлено”, — прогнозирует Карпунин. К ним он отнес дальнейшее смягчение ЦБ мер валютного контроля, риск снижения экспорта из-за санкций и возможное удешевление сырьевых товаров.