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Военные ДНР за сутки уничтожили 85 украинских националистов
Военные ДНР за сутки уничтожили 85 украинских националистов - РИА Новости, 13.04.2022
Военные ДНР за сутки уничтожили 85 украинских националистов
Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что за сутки уничтожены 85 украинских националистов, один танк и две 122-миллиметровые самоходные... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T10:39
2022-04-13T10:39
2022-04-13T10:51
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что за сутки уничтожены 85 украинских националистов, один танк и две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика"."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 85 украинских националистов, один танк, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", два бронированных и три грузовых транспортных средства. Захвачены две БМП, одна самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", четыре 120-миллиметровых минометов и три грузовых транспортных средства с боеприпасами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, днр, украина
10:39 13.04.2022 (обновлено: 10:51 13.04.2022)
Военные ДНР за сутки уничтожили 85 украинских националистов
Военные ДНР за сутки уничтожили 85 украинских националистов и танк
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости.
Народная милиция Донецкой народной республики заявила
, что за сутки уничтожены 85 украинских националистов, один танк и две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика".
"За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 85 украинских националистов, один танк, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", два бронированных и три грузовых транспортных средства. Захвачены две БМП, одна самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", четыре 120-миллиметровых минометов и три грузовых транспортных средства с боеприпасами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.