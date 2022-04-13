18:13 13.04.2022 (обновлено: 18:23 13.04.2022)
МИД осудил захват Польшей российской дипсобственности
МИД России: захват дипсобственности Польшей нарушает международное право
Флаги на территории посольства Польши в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Захват польскими властями российской дипломатической собственности в Варшаве является грубейшим нарушением международного права, Москва ответит на этот недружественный шаг адекватно и эффективно, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Действия польской стороны являются грубейшим нарушением международного права, включая как двусторонние межправсоглашения, так и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года", - сказала она на брифинге в Москве.
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Захарова напомнила, что здание российской дипсобственности "построено советской стороной на законных основаниях, за свой счет".
"У вас что, больше зданий нет? Или вы такие бедные, вам неоткуда больше ничем разжиться? К воровству уже перешли? Это все, на что способна польская администрация?", - сказала Захарова, обращаясь к польской стороне.
Она подчеркнула, что "особенно позорно в этой ситуации выглядит позиция МИД Польши, которое вместо того, чтобы обеспечить защиту иностранного дипломатического представительства от посягательств на его имущество, заявило, что "с удовольствием принимает проведение процедуры изъятия и передачи здания госказне Польши".
По словам Захаровой, "любой недружественный шаг Варшавы повлечет за собой адекватный, эффективный ответ" с российской стороны.
Ранее МИД Польши сообщил, что обратился в компетентные органы госуправления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух не используемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости" РФ в Варшаве, расположенных по адресу: Собеского, 100 и Келецкая, 45. В здании по адресу Келецкая, 45, находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100, ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.