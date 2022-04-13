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МИД осудил захват Польшей российской дипсобственности - РИА Новости, 13.04.2022
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МИД осудил захват Польшей российской дипсобственности
МИД осудил захват Польшей российской дипсобственности - РИА Новости, 13.04.2022
МИД осудил захват Польшей российской дипсобственности
Захват польскими властями российской дипломатической собственности в Варшаве является грубейшим нарушением международного права, Москва ответит на этот... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T18:13
2022-04-13T18:23
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
польша
в мире
мария захарова
мид польши
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Захват польскими властями российской дипломатической собственности в Варшаве является грубейшим нарушением международного права, Москва ответит на этот недружественный шаг адекватно и эффективно, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Действия польской стороны являются грубейшим нарушением международного права, включая как двусторонние межправсоглашения, так и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года", - сказала она на брифинге в Москве.Захарова напомнила, что здание российской дипсобственности "построено советской стороной на законных основаниях, за свой счет"."У вас что, больше зданий нет? Или вы такие бедные, вам неоткуда больше ничем разжиться? К воровству уже перешли? Это все, на что способна польская администрация?", - сказала Захарова, обращаясь к польской стороне.Она подчеркнула, что "особенно позорно в этой ситуации выглядит позиция МИД Польши, которое вместо того, чтобы обеспечить защиту иностранного дипломатического представительства от посягательств на его имущество, заявило, что "с удовольствием принимает проведение процедуры изъятия и передачи здания госказне Польши".По словам Захаровой, "любой недружественный шаг Варшавы повлечет за собой адекватный, эффективный ответ" с российской стороны.Ранее МИД Польши сообщил, что обратился в компетентные органы госуправления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух не используемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости" РФ в Варшаве, расположенных по адресу: Собеского, 100 и Келецкая, 45. В здании по адресу Келецкая, 45, находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100, ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.
https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782034030.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), польша, в мире, мария захарова, мид польши
18:13 13.04.2022 (обновлено: 18:23 13.04.2022)
 
МИД осудил захват Польшей российской дипсобственности

МИД России: захват дипсобственности Польшей нарушает международное право

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги на территории посольства Польши в Москве
Флаги на территории посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги на территории посольства Польши в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Захват польскими властями российской дипломатической собственности в Варшаве является грубейшим нарушением международного права, Москва ответит на этот недружественный шаг адекватно и эффективно, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Действия польской стороны являются грубейшим нарушением международного права, включая как двусторонние межправсоглашения, так и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года", - сказала она на брифинге в Москве.
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Захарова напомнила, что здание российской дипсобственности "построено советской стороной на законных основаниях, за свой счет".
"У вас что, больше зданий нет? Или вы такие бедные, вам неоткуда больше ничем разжиться? К воровству уже перешли? Это все, на что способна польская администрация?", - сказала Захарова, обращаясь к польской стороне.
Она подчеркнула, что "особенно позорно в этой ситуации выглядит позиция МИД Польши, которое вместо того, чтобы обеспечить защиту иностранного дипломатического представительства от посягательств на его имущество, заявило, что "с удовольствием принимает проведение процедуры изъятия и передачи здания госказне Польши".
По словам Захаровой, "любой недружественный шаг Варшавы повлечет за собой адекватный, эффективный ответ" с российской стороны.
Ранее МИД Польши сообщил, что обратился в компетентные органы госуправления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух не используемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости" РФ в Варшаве, расположенных по адресу: Собеского, 100 и Келецкая, 45. В здании по адресу Келецкая, 45, находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100, ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.
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