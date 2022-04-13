https://ria.ru/20220413/diplomatiya-1783334984.html

Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Австрию

Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Австрию - РИА Новости, 13.04.2022

Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Австрию

Объявленные персона нон грата четыре российских дипломата покинули территорию Австрии, сообщили РИА Новости в посольстве России в Вене. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T15:25

2022-04-13T15:25

2022-04-13T15:25

в мире

дмитрий любинский

зальцбург (город)

россия

австрия

мид австрии

санкции в отношении россии

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ВЕНА, 13 апр - РИА Новости. Объявленные персона нон грата четыре российских дипломата покинули территорию Австрии, сообщили РИА Новости в посольстве России в Вене.МИД Австрии в минувший четверг объявил персона нон грата трёх сотрудников посольства в Вене и одного сотрудника генерального консульства в Зальцбурге, им было предписано покинуть территорию республики не позднее 12 апреля."Можем подтвердить, что все согласно требованиям властей покинули Австрию", - сообщили в посольстве.В заявлении МИД отмечалось, что указанные сотрудники российских ведомств "совершили действия, которые не согласуются с их дипломатическим статусом", поэтому были объявлены персона нон грата. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что МИД Австрии не предоставил доказательств противоправной деятельности российских дипломатов.

https://ria.ru/20220407/avstriya-1782225611.html

https://ria.ru/20220407/avstriya-1782217555.html

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россия

австрия

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Дарья Буймова

в мире, дмитрий любинский, зальцбург (город), россия, австрия, мид австрии, санкции в отношении россии