https://ria.ru/20220413/diplomatiya-1783334984.html
Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Австрию
Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Австрию - РИА Новости, 13.04.2022
Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Австрию
Объявленные персона нон грата четыре российских дипломата покинули территорию Австрии, сообщили РИА Новости в посольстве России в Вене. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:25
2022-04-13T15:25
2022-04-13T15:25
в мире
дмитрий любинский
зальцбург (город)
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австрия
мид австрии
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ВЕНА, 13 апр - РИА Новости. Объявленные персона нон грата четыре российских дипломата покинули территорию Австрии, сообщили РИА Новости в посольстве России в Вене.МИД Австрии в минувший четверг объявил персона нон грата трёх сотрудников посольства в Вене и одного сотрудника генерального консульства в Зальцбурге, им было предписано покинуть территорию республики не позднее 12 апреля."Можем подтвердить, что все согласно требованиям властей покинули Австрию", - сообщили в посольстве.В заявлении МИД отмечалось, что указанные сотрудники российских ведомств "совершили действия, которые не согласуются с их дипломатическим статусом", поэтому были объявлены персона нон грата. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что МИД Австрии не предоставил доказательств противоправной деятельности российских дипломатов.
https://ria.ru/20220407/avstriya-1782225611.html
https://ria.ru/20220407/avstriya-1782217555.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий любинский, зальцбург (город), россия, австрия, мид австрии, санкции в отношении россии
Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Австрию
Четыре российских дипломата, объявленные персонами нон грата, покинули Австрию