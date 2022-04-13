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Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Австрию - РИА Новости, 13.04.2022
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Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Австрию
Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Австрию - РИА Новости, 13.04.2022
Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Австрию
Объявленные персона нон грата четыре российских дипломата покинули территорию Австрии, сообщили РИА Новости в посольстве России в Вене. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:25
2022-04-13T15:25
в мире
дмитрий любинский
зальцбург (город)
россия
австрия
мид австрии
санкции в отношении россии
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ВЕНА, 13 апр - РИА Новости. Объявленные персона нон грата четыре российских дипломата покинули территорию Австрии, сообщили РИА Новости в посольстве России в Вене.МИД Австрии в минувший четверг объявил персона нон грата трёх сотрудников посольства в Вене и одного сотрудника генерального консульства в Зальцбурге, им было предписано покинуть территорию республики не позднее 12 апреля."Можем подтвердить, что все согласно требованиям властей покинули Австрию", - сообщили в посольстве.В заявлении МИД отмечалось, что указанные сотрудники российских ведомств "совершили действия, которые не согласуются с их дипломатическим статусом", поэтому были объявлены персона нон грата. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что МИД Австрии не предоставил доказательств противоправной деятельности российских дипломатов.
https://ria.ru/20220407/avstriya-1782225611.html
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в мире, дмитрий любинский, зальцбург (город), россия, австрия, мид австрии, санкции в отношении россии
15:25 13.04.2022
 
Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Австрию

Четыре российских дипломата, объявленные персонами нон грата, покинули Австрию

© РИА Новости / Максим БлиновВид на Вену с собора святого Стефана
Вид на Вену с собора святого Стефана - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на Вену с собора святого Стефана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 13 апр - РИА Новости. Объявленные персона нон грата четыре российских дипломата покинули территорию Австрии, сообщили РИА Новости в посольстве России в Вене.
МИД Австрии в минувший четверг объявил персона нон грата трёх сотрудников посольства в Вене и одного сотрудника генерального консульства в Зальцбурге, им было предписано покинуть территорию республики не позднее 12 апреля.
Вена - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 10:08
Посол: Австрия не доказала противоправные действия высылаемых дипломатов
"Можем подтвердить, что все согласно требованиям властей покинули Австрию", - сообщили в посольстве.
В заявлении МИД отмечалось, что указанные сотрудники российских ведомств "совершили действия, которые не согласуются с их дипломатическим статусом", поэтому были объявлены персона нон грата. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что МИД Австрии не предоставил доказательств противоправной деятельности российских дипломатов.
Посольство Российской Федерации в Вене - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 09:16
Австрия вышлет четырех российских дипломатов
 
В миреДмитрий ЛюбинскийЗальцбург (город)РоссияАвстрияМИД АвстрииСанкции в отношении России
 
 
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