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В Россию прибыли более двух тысяч детей-сирот из Донбасса
В Россию прибыли более двух тысяч детей-сирот из Донбасса - РИА Новости, 13.04.2022
В Россию прибыли более двух тысяч детей-сирот из Донбасса
В РФ прибыло более 2 тыс детей-сирот и находящихся без попечения родителей эвакуированных с Донбасса, 100 из них с освобождённой территории Украины, сообщила... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:29
2022-04-13T12:29
2022-04-13T12:29
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
украина
донбасс
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В РФ прибыло более 2 тыс детей-сирот и находящихся без попечения родителей эвакуированных с Донбасса, 100 из них с освобождённой территории Украины, сообщила директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская."На настоящее время у нас 2161 ребёнок из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей эвакуированных с территорий Донбасса, причём, сто из этих ребят прибыли как раз уже с освобождённой Украины. Из них 368 детей дошкольного возраста, 1683 ребёнка школьников, 210 студентов. Более тысячи ребят прибыли в составе организованных групп, сопровождающими их организациями. Мы стараемся сделать всё, что возможно... проводится большая работа по разработке международных соглашений, позволяющих передавать прибывших детей в семьи российских граждан", - сказала Фальковская, выступая на форуме "Жить и воспитываться в семье" .В настоящее время подготовлены два таких проекта соглашений. Они находятся на правовой экспертизе с Минпросвещения РФ, сообщила Фальковская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, украина, донбасс, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
В Россию прибыли более двух тысяч детей-сирот из Донбасса
Минпросвещения: в Россию прибыли более двух тысяч детей-сирот, эвакуированных из Донбасса