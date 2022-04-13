https://ria.ru/20220413/deti-1783287730.html

В Россию прибыли более двух тысяч детей-сирот из Донбасса

В Россию прибыли более двух тысяч детей-сирот из Донбасса - РИА Новости, 13.04.2022

В Россию прибыли более двух тысяч детей-сирот из Донбасса

В РФ прибыло более 2 тыс детей-сирот и находящихся без попечения родителей эвакуированных с Донбасса, 100 из них с освобождённой территории Украины, сообщила... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T12:29

2022-04-13T12:29

2022-04-13T12:29

обострение ситуации в днр и лнр

общество

россия

украина

донбасс

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В РФ прибыло более 2 тыс детей-сирот и находящихся без попечения родителей эвакуированных с Донбасса, 100 из них с освобождённой территории Украины, сообщила директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская."На настоящее время у нас 2161 ребёнок из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей эвакуированных с территорий Донбасса, причём, сто из этих ребят прибыли как раз уже с освобождённой Украины. Из них 368 детей дошкольного возраста, 1683 ребёнка школьников, 210 студентов. Более тысячи ребят прибыли в составе организованных групп, сопровождающими их организациями. Мы стараемся сделать всё, что возможно... проводится большая работа по разработке международных соглашений, позволяющих передавать прибывших детей в семьи российских граждан", - сказала Фальковская, выступая на форуме "Жить и воспитываться в семье" .В настоящее время подготовлены два таких проекта соглашений. Они находятся на правовой экспертизе с Минпросвещения РФ, сообщила Фальковская.

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, россия, украина, донбасс, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)