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Один из акционеров Twitter подал в суд на Илона Маска - РИА Новости, 13.04.2022
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Один из акционеров Twitter подал в суд на Илона Маска
Один из акционеров Twitter подал в суд на Илона Маска - РИА Новости, 13.04.2022
Один из акционеров Twitter подал в суд на Илона Маска
Один из акционеров Twitter подал в суд на американского предпринимателя и богатейшего человека в мире Илона Маска за то, что он не раскрыл в установленный срок... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T03:59
2022-04-13T03:59
технологии
илон маск
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Один из акционеров Twitter подал в суд на американского предпринимателя и богатейшего человека в мире Илона Маска за то, что он не раскрыл в установленный срок данные о доле в компании и смог приобретать акции по более низкой цене.В начале апреля основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил о владении 9,2% акций Twitter, после этого акции компании подскочили в цене более чем на 20%.В заявлении истец Марк Бейн Раселла утверждает, что Маск начал приобретать акции компании в январе и к 14 апреля владел уже более 5% акций. В соответствии с правилами комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск должен был сообщить ведомству о превышении порога в 5% в течение десяти дней, то есть до 24 марта. Миллиардер вместо этого продолжил покупку ценных бумаг и предоставил данные только 4 апреля, когда в его собственности находилось уже более 9% акций Twitter."Инвесторы, которые продали свои акции Twitter между 24 марта 2022 года, когда Маск должен был сообщить о своей доле в Twitter, и 4 апреля 2022 года... упустили произошедшее в результате повышение цены акций, так как рынок отреагировал на покупку Маска, и понесли ущерб", - говорится в документе.Американская компания Twitter Inc. основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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технологии, илон маск, сша, в мире
03:59 13.04.2022
 
Один из акционеров Twitter подал в суд на Илона Маска

Акционер Twitter Раселла подал в суд на Илона Маска за сокрытие данных о доле в компании

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Один из акционеров Twitter подал в суд на американского предпринимателя и богатейшего человека в мире Илона Маска за то, что он не раскрыл в установленный срок данные о доле в компании и смог приобретать акции по более низкой цене.
В начале апреля основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил о владении 9,2% акций Twitter, после этого акции компании подскочили в цене более чем на 20%.
В заявлении истец Марк Бейн Раселла утверждает, что Маск начал приобретать акции компании в январе и к 14 апреля владел уже более 5% акций. В соответствии с правилами комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск должен был сообщить ведомству о превышении порога в 5% в течение десяти дней, то есть до 24 марта. Миллиардер вместо этого продолжил покупку ценных бумаг и предоставил данные только 4 апреля, когда в его собственности находилось уже более 9% акций Twitter.
"Инвесторы, которые продали свои акции Twitter между 24 марта 2022 года, когда Маск должен был сообщить о своей доле в Twitter, и 4 апреля 2022 года... упустили произошедшее в результате повышение цены акций, так как рынок отреагировал на покупку Маска, и понесли ущерб", - говорится в документе.
Американская компания Twitter Inc. основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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