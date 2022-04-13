https://ria.ru/20220413/dannye-1783234126.html

Один из акционеров Twitter подал в суд на Илона Маска

Один из акционеров Twitter подал в суд на Илона Маска - РИА Новости, 13.04.2022

Один из акционеров Twitter подал в суд на Илона Маска

Один из акционеров Twitter подал в суд на американского предпринимателя и богатейшего человека в мире Илона Маска за то, что он не раскрыл в установленный срок... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T03:59

2022-04-13T03:59

2022-04-13T03:59

технологии

илон маск

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Один из акционеров Twitter подал в суд на американского предпринимателя и богатейшего человека в мире Илона Маска за то, что он не раскрыл в установленный срок данные о доле в компании и смог приобретать акции по более низкой цене.В начале апреля основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил о владении 9,2% акций Twitter, после этого акции компании подскочили в цене более чем на 20%.В заявлении истец Марк Бейн Раселла утверждает, что Маск начал приобретать акции компании в январе и к 14 апреля владел уже более 5% акций. В соответствии с правилами комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск должен был сообщить ведомству о превышении порога в 5% в течение десяти дней, то есть до 24 марта. Миллиардер вместо этого продолжил покупку ценных бумаг и предоставил данные только 4 апреля, когда в его собственности находилось уже более 9% акций Twitter."Инвесторы, которые продали свои акции Twitter между 24 марта 2022 года, когда Маск должен был сообщить о своей доле в Twitter, и 4 апреля 2022 года... упустили произошедшее в результате повышение цены акций, так как рынок отреагировал на покупку Маска, и понесли ущерб", - говорится в документе.Американская компания Twitter Inc. основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20220411/priyut-1782827354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

технологии, илон маск, сша, в мире