https://ria.ru/20220413/covid-19-1783237294.html
Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в мире превысило 500 миллионов
Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в мире превысило 500 миллионов - РИА Новости, 13.04.2022
Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в мире превысило 500 миллионов
Число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило отметку в полмиллиарда, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T05:44
2022-04-13T05:44
2022-04-13T05:47
распространение коронавируса
в мире
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило отметку в полмиллиарда, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По состоянию на 1.20 мск среды, число выявленных случаев COVID-19 в мире достигло 500 363 741. С начала пандемии скончались 6 183 944 заболевших.
https://ria.ru/20220413/koronavirus-1783230050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, коронавирус covid-19
05:44 13.04.2022 (обновлено: 05:47 13.04.2022)
Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в мире превысило 500 миллионов
Университет Хопкинса: число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 500 миллионов