https://ria.ru/20220413/covid-19-1783237294.html

Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в мире превысило 500 миллионов

Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в мире превысило 500 миллионов - РИА Новости, 13.04.2022

Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в мире превысило 500 миллионов

Число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило отметку в полмиллиарда, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T05:44

2022-04-13T05:44

2022-04-13T05:47

распространение коронавируса

в мире

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило отметку в полмиллиарда, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По состоянию на 1.20 мск среды, число выявленных случаев COVID-19 в мире достигло 500 363 741. С начала пандемии скончались 6 183 944 заболевших.

https://ria.ru/20220413/koronavirus-1783230050.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, коронавирус covid-19