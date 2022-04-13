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Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в мире превысило 500 миллионов - РИА Новости, 13.04.2022
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https://ria.ru/20220413/covid-19-1783237294.html
Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в мире превысило 500 миллионов
Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в мире превысило 500 миллионов - РИА Новости, 13.04.2022
Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в мире превысило 500 миллионов
Число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило отметку в полмиллиарда, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T05:44
2022-04-13T05:47
распространение коронавируса
в мире
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило отметку в полмиллиарда, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По состоянию на 1.20 мск среды, число выявленных случаев COVID-19 в мире достигло 500 363 741. С начала пандемии скончались 6 183 944 заболевших.
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в мире, коронавирус covid-19
05:44 13.04.2022 (обновлено: 05:47 13.04.2022)
 
Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в мире превысило 500 миллионов

Университет Хопкинса: число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 500 миллионов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник
Медицинский сотрудник - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило отметку в полмиллиарда, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По состоянию на 1.20 мск среды, число выявленных случаев COVID-19 в мире достигло 500 363 741. С начала пандемии скончались 6 183 944 заболевших.
Лаборатория по производству вакцины для профилактики коронавирусной инфекции covid-19 - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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Распространение коронавирусаВ миреКоронавирус COVID-19
 
 
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