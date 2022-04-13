https://ria.ru/20220413/cobain-1783171644.html

Гитару Кобейна из видео на трек "Smells like teen spirit" выставят на торги

Гитару Кобейна из видео на трек "Smells like teen spirit" выставят на торги - РИА Новости, 13.04.2022

Гитару Кобейна из видео на трек "Smells like teen spirit" выставят на торги

Гитару Курта Кобейна из видео на трек "Smells like teen spirit" выставят на торги в мае, пишет Forbes. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T10:29

2022-04-13T10:29

2022-04-13T10:29

культура

новости культуры

курт кобейн

музыка

знаменитости

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148763/30/1487633016_0:34:1070:636_1920x0_80_0_0_5634cf37c8b4227268e69934d60eb92c.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Гитару Курта Кобейна из видео на трек "Smells like teen spirit" выставят на торги в мае, пишет Forbes.По данным СМИ, инструмент могут продать за 800 тысяч долларов на аукционе в мае. Часть выручки будет передана в благотворительные организации по охране психического здоровья. В культовом ролике Кобейн играл на гитаре Fender Mustang 1969 года выпуска. Всего у него было два инструмента этой марки. Гитара, представленная в клипе, осталась в семье музыканта. Последние 12 лет она выставлялась в Музее поп-культуры в Сиэтле.Клип на песню "Smells like teen spirit" вышел 29 сентября 1991 года.

https://ria.ru/20220411/caravaggio-1782878032.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, курт кобейн, музыка, знаменитости, звезды