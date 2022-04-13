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Гитару Кобейна из видео на трек "Smells like teen spirit" выставят на торги
Гитару Кобейна из видео на трек "Smells like teen spirit" выставят на торги - РИА Новости, 13.04.2022
Гитару Кобейна из видео на трек "Smells like teen spirit" выставят на торги
Гитару Курта Кобейна из видео на трек "Smells like teen spirit" выставят на торги в мае, пишет Forbes. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T10:29
2022-04-13T10:29
2022-04-13T10:29
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Гитару Курта Кобейна из видео на трек "Smells like teen spirit" выставят на торги в мае, пишет Forbes.По данным СМИ, инструмент могут продать за 800 тысяч долларов на аукционе в мае. Часть выручки будет передана в благотворительные организации по охране психического здоровья. В культовом ролике Кобейн играл на гитаре Fender Mustang 1969 года выпуска. Всего у него было два инструмента этой марки. Гитара, представленная в клипе, осталась в семье музыканта. Последние 12 лет она выставлялась в Музее поп-культуры в Сиэтле.Клип на песню "Smells like teen spirit" вышел 29 сентября 1991 года.
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новости культуры, курт кобейн, музыка, знаменитости, звезды
Гитару Кобейна из видео на трек "Smells like teen spirit" выставят на торги
Гитару Курта Кобейна из видео на трек "Smells like teen spirit" выставят на торги в мае