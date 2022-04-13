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Гитару Кобейна из видео на трек "Smells like teen spirit" выставят на торги - РИА Новости, 13.04.2022
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Культура
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Гитару Кобейна из видео на трек "Smells like teen spirit" выставят на торги
Гитару Кобейна из видео на трек "Smells like teen spirit" выставят на торги - РИА Новости, 13.04.2022
Гитару Кобейна из видео на трек "Smells like teen spirit" выставят на торги
Гитару Курта Кобейна из видео на трек "Smells like teen spirit" выставят на торги в мае, пишет Forbes. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T10:29
2022-04-13T10:29
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Гитару Курта Кобейна из видео на трек "Smells like teen spirit" выставят на торги в мае, пишет Forbes.По данным СМИ, инструмент могут продать за 800 тысяч долларов на аукционе в мае. Часть выручки будет передана в благотворительные организации по охране психического здоровья. В культовом ролике Кобейн играл на гитаре Fender Mustang 1969 года выпуска. Всего у него было два инструмента этой марки. Гитара, представленная в клипе, осталась в семье музыканта. Последние 12 лет она выставлялась в Музее поп-культуры в Сиэтле.Клип на песню "Smells like teen spirit" вышел 29 сентября 1991 года.
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новости культуры, курт кобейн, музыка, знаменитости, звезды
10:29 13.04.2022
 
Гитару Кобейна из видео на трек "Smells like teen spirit" выставят на торги

Гитару Курта Кобейна из видео на трек "Smells like teen spirit" выставят на торги в мае

© AP Photo / Globe Newswire/Charles PetersonВокалист группы Нирвана Курт Кобейн
Вокалист группы Нирвана Курт Кобейн - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© AP Photo / Globe Newswire/Charles Peterson
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Гитару Курта Кобейна из видео на трек "Smells like teen spirit" выставят на торги в мае, пишет Forbes.
По данным СМИ, инструмент могут продать за 800 тысяч долларов на аукционе в мае. Часть выручки будет передана в благотворительные организации по охране психического здоровья.
В культовом ролике Кобейн играл на гитаре Fender Mustang 1969 года выпуска. Всего у него было два инструмента этой марки.
Гитара, представленная в клипе, осталась в семье музыканта. Последние 12 лет она выставлялась в Музее поп-культуры в Сиэтле.
Клип на песню "Smells like teen spirit" вышел 29 сентября 1991 года.
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