https://ria.ru/20220413/chs-1783399679.html

Байден продлил на год режим ЧС по России

Байден продлил на год режим ЧС по России - РИА Новости, 13.04.2022

Байден продлил на год режим ЧС по России

Президент США Джо Байден объявил о продлении на следующие 12 месяцев режима чрезвычайной ситуации, который был введен год назад в связи с "определенными... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T19:30

2022-04-13T19:30

2022-04-13T19:30

джо байден

в мире

сша

россия

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о продлении на следующие 12 месяцев режима чрезвычайной ситуации, который был введен год назад в связи с "определенными вредоносными действиями" российских властей.Режим служит правовой основой для немалой части действующих против России санкций.Байден заявил, что "определенные вредоносные действия правительства РФ за рубежом" продолжают представлять "нетипичную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов".Речь, как он утверждает, идет о попытках помешать проведению свободных и честных демократических выборов в США и союзных им странах, использовании транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства, преследование журналистов и диссидентов за пределами России, "подрыв безопасности стран и регионов, которые важны для национальной безопасности США".Россия многократно отвергала подобные обвинения.

https://ria.ru/20220413/ssha-1783271747.html

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сша

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

джо байден, в мире, сша, россия