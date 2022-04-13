https://ria.ru/20220413/chs-1783399679.html
Байден продлил на год режим ЧС по России
Байден продлил на год режим ЧС по России - РИА Новости, 13.04.2022
Байден продлил на год режим ЧС по России
Президент США Джо Байден объявил о продлении на следующие 12 месяцев режима чрезвычайной ситуации, который был введен год назад в связи с "определенными... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T19:30
2022-04-13T19:30
2022-04-13T19:30
джо байден
в мире
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о продлении на следующие 12 месяцев режима чрезвычайной ситуации, который был введен год назад в связи с "определенными вредоносными действиями" российских властей.Режим служит правовой основой для немалой части действующих против России санкций.Байден заявил, что "определенные вредоносные действия правительства РФ за рубежом" продолжают представлять "нетипичную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов".Речь, как он утверждает, идет о попытках помешать проведению свободных и честных демократических выборов в США и союзных им странах, использовании транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства, преследование журналистов и диссидентов за пределами России, "подрыв безопасности стран и регионов, которые важны для национальной безопасности США".Россия многократно отвергала подобные обвинения.
https://ria.ru/20220413/ssha-1783271747.html
https://ria.ru/20220413/izolyatsiya-1783369347.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, в мире, сша, россия
Байден продлил на год режим ЧС по России
Президент США Байден продлил на год режим чрезвычайной ситуации по России