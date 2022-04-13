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Байден продлил на год режим ЧС по России - РИА Новости, 13.04.2022
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Байден продлил на год режим ЧС по России
Байден продлил на год режим ЧС по России - РИА Новости, 13.04.2022
Байден продлил на год режим ЧС по России
Президент США Джо Байден объявил о продлении на следующие 12 месяцев режима чрезвычайной ситуации, который был введен год назад в связи с "определенными... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T19:30
2022-04-13T19:30
джо байден
в мире
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о продлении на следующие 12 месяцев режима чрезвычайной ситуации, который был введен год назад в связи с "определенными вредоносными действиями" российских властей.Режим служит правовой основой для немалой части действующих против России санкций.Байден заявил, что "определенные вредоносные действия правительства РФ за рубежом" продолжают представлять "нетипичную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов".Речь, как он утверждает, идет о попытках помешать проведению свободных и честных демократических выборов в США и союзных им странах, использовании транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства, преследование журналистов и диссидентов за пределами России, "подрыв безопасности стран и регионов, которые важны для национальной безопасности США".Россия многократно отвергала подобные обвинения.
https://ria.ru/20220413/ssha-1783271747.html
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джо байден, в мире, сша, россия
19:30 13.04.2022
 
Байден продлил на год режим ЧС по России

Президент США Байден продлил на год режим чрезвычайной ситуации по России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о продлении на следующие 12 месяцев режима чрезвычайной ситуации, который был введен год назад в связи с "определенными вредоносными действиями" российских властей.
Режим служит правовой основой для немалой части действующих против России санкций.
Рабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 11:23
WP: США сделали из санкций против России "дубинку" для своей сферы влияния
Байден заявил, что "определенные вредоносные действия правительства РФ за рубежом" продолжают представлять "нетипичную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов".
Речь, как он утверждает, идет о попытках помешать проведению свободных и честных демократических выборов в США и союзных им странах, использовании транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства, преследование журналистов и диссидентов за пределами России, "подрыв безопасности стран и регионов, которые важны для национальной безопасности США".
Россия многократно отвергала подобные обвинения.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 17:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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