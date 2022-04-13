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Чили снимает ограничения на въезд туристов - РИА Новости, 13.04.2022
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Туризм
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Чили снимает ограничения на въезд туристов
Чили снимает ограничения на въезд туристов - РИА Новости, 13.04.2022
Чили снимает ограничения на въезд туристов
Чили снимает все антиковидные ограничения на въезд туристов с 14 апреля, об этом сообщил замминистра здравоохранения республики Кристобаль Куадрадо. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:47
2022-04-13T11:57
туризм
новости - туризм
чили
вакцина "спутник v"
пцр-тест
сертификат о вакцинации
туризм
туристы
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Чили снимает все антиковидные ограничения на въезд туристов с 14 апреля, об этом сообщил замминистра здравоохранения республики Кристобаль Куадрадо.Иностранцам, в том числе из России, больше не понадобится одобренный местным Минздравом сертификат о вакцинации и ПЦР-тест. Достаточно заполнить декларацию въезда не позднее чем за 48 часов и оформить медицинскую страховку с покрытием лечения COVID-19.Однако для перемещений внутри республики — на самолете или другом транспорте — санитарный пропуск все же понадобится. Поэтому, если такие поездки предстоят, лучше заранее получить одобрение сертификата об иммунизации (российский "Спутник V" в стране признан).На данный момент въехать в Чили можно через пять наземных пунктов (с 1 мая откроют все остальные КПП) и через международный аэропорт Сантьяго. Прямых рейсов из России нет, лететь нужно минимум с двумя пересадками на лайнерах зарубежных авиакомпаний. Стоимость билетов стартует от 130 тысяч рублей в одну сторону с вылетом в мае.
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новости - туризм, чили, вакцина "спутник v", пцр-тест, сертификат о вакцинации, туризм, туристы, авиарейсы, авиабилеты, аэропорт
11:47 13.04.2022 (обновлено: 11:57 13.04.2022)
 
Чили снимает ограничения на въезд туристов

Власти Чили отменили требование о ПЦР-тестах и сертификатах о вакцинации для туристов

© Pixabay / Pixabay/Jonny_JokaПустыня Атакама в Чили
Пустыня Атакама в Чили - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© Pixabay / Pixabay/Jonny_Joka
Пустыня Атакама в Чили. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Чили снимает все антиковидные ограничения на въезд туристов с 14 апреля, об этом сообщил замминистра здравоохранения республики Кристобаль Куадрадо.
Иностранцам, в том числе из России, больше не понадобится одобренный местным Минздравом сертификат о вакцинации и ПЦР-тест. Достаточно заполнить декларацию въезда не позднее чем за 48 часов и оформить медицинскую страховку с покрытием лечения COVID-19.
Однако для перемещений внутри республики — на самолете или другом транспорте — санитарный пропуск все же понадобится. Поэтому, если такие поездки предстоят, лучше заранее получить одобрение сертификата об иммунизации (российский "Спутник V" в стране признан).
На данный момент въехать в Чили можно через пять наземных пунктов (с 1 мая откроют все остальные КПП) и через международный аэропорт Сантьяго. Прямых рейсов из России нет, лететь нужно минимум с двумя пересадками на лайнерах зарубежных авиакомпаний. Стоимость билетов стартует от 130 тысяч рублей в одну сторону с вылетом в мае.
Сальта, Аргентина - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 18:15Туризм
Аргентина упростила правила въезда для иностранных туристов
 
ТуризмНовости - ТуризмЧилиВакцина "Спутник V"ПЦР-тестСертификат о вакцинацииТуризмтуристыавиарейсыавиабилетыАэропорт
 
 
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