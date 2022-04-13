https://ria.ru/20220413/chili-1783273012.html

Чили снимает ограничения на въезд туристов

Чили снимает ограничения на въезд туристов - РИА Новости, 13.04.2022

Чили снимает ограничения на въезд туристов

Чили снимает все антиковидные ограничения на въезд туристов с 14 апреля, об этом сообщил замминистра здравоохранения республики Кристобаль Куадрадо. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:47

2022-04-13T11:47

2022-04-13T11:57

туризм

новости - туризм

чили

вакцина "спутник v"

пцр-тест

сертификат о вакцинации

туризм

туристы

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Чили снимает все антиковидные ограничения на въезд туристов с 14 апреля, об этом сообщил замминистра здравоохранения республики Кристобаль Куадрадо.Иностранцам, в том числе из России, больше не понадобится одобренный местным Минздравом сертификат о вакцинации и ПЦР-тест. Достаточно заполнить декларацию въезда не позднее чем за 48 часов и оформить медицинскую страховку с покрытием лечения COVID-19.Однако для перемещений внутри республики — на самолете или другом транспорте — санитарный пропуск все же понадобится. Поэтому, если такие поездки предстоят, лучше заранее получить одобрение сертификата об иммунизации (российский "Спутник V" в стране признан).На данный момент въехать в Чили можно через пять наземных пунктов (с 1 мая откроют все остальные КПП) и через международный аэропорт Сантьяго. Прямых рейсов из России нет, лететь нужно минимум с двумя пересадками на лайнерах зарубежных авиакомпаний. Стоимость билетов стартует от 130 тысяч рублей в одну сторону с вылетом в мае.

https://ria.ru/20220412/argentina-1783134172.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, чили, вакцина "спутник v", пцр-тест, сертификат о вакцинации, туризм, туристы, авиарейсы, авиабилеты, аэропорт