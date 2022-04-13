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В Чехии испугались реакции России на нападки из Европы - РИА Новости, 13.04.2022
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В Чехии испугались реакции России на нападки из Европы
В Чехии испугались реакции России на нападки из Европы - РИА Новости, 13.04.2022
В Чехии испугались реакции России на нападки из Европы
В Чехии опасаются нехватки ряда ресурсов из-за проводимой властями страны антироссийской политики. Публикация в газете Lidovky даже содержит утверждение о том,... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T16:14
2022-04-13T17:33
экономика
чехия
россия
санкции
нефть
природный газ
цены на нефть
евросоюз
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Чехии опасаются нехватки ряда ресурсов из-за проводимой властями страны антироссийской политики. Публикация в газете Lidovky даже содержит утверждение о том, что Москве объявлен "бойкот"."Возможное прекращение поставок из России может вылиться и в дефицит других вещей, которые импортируются к нам оттуда в больших количествах. Это фанера, слюда, алюминий, никель, различные виды асфальта, а также дрожжи, дерево и, например, картон", — говорится в материале.Кроме того, автор статьи указывает, что в стране боятся отказа России от поставок нефти и газа, а также заявляет, что именно с этими рисками связан резкий рост цен на топливо и электричество."А ведь без них не обойдутся предприятия, на которых изготавливаются дорожные покрытия", — посетовали в публикации.Схожие опасения уже звучали из Праги: так, в конце марта замглавы Минпромторга Рене Недела сообщила, что у Чехии "нет плана" на случай внезапной остановки поставок газа в Европу из России. Также глава Минтранса Мартин Купка позже заявил, что страна располагает запасами газа примерно на 30 дней.Тем временем власти страны продолжают настаивать на усилении антироссийских санкций, введенных после начала специальной военной операции. Накануне глава МИД Чехии Ян Липавский озвучил намерение Праги "убедить страны Евросоюза отказаться от закупок российской нефти".Ситуация на Украине стала предлогом для усиления санкционного давления на Россию. В числе прочего в Европе все громче звучат заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.Президент России Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220411/inflyatsiya-1782875618.html
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экономика, чехия, россия, санкции, нефть, природный газ, цены на нефть, евросоюз, мид чехии, санкции в отношении россии, прага
16:14 13.04.2022 (обновлено: 17:33 13.04.2022)
 
В Чехии испугались реакции России на нападки из Европы

Lidovky: чешской экономике грозят проблемы в случае отказа России от поставок ресурсов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОдна из улиц в Праге
Одна из улиц в Праге - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Одна из улиц в Праге
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Чехии опасаются нехватки ряда ресурсов из-за проводимой властями страны антироссийской политики. Публикация в газете Lidovky даже содержит утверждение о том, что Москве объявлен "бойкот".
"Возможное прекращение поставок из России может вылиться и в дефицит других вещей, которые импортируются к нам оттуда в больших количествах. Это фанера, слюда, алюминий, никель, различные виды асфальта, а также дрожжи, дерево и, например, картон", — говорится в материале.
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Кроме того, автор статьи указывает, что в стране боятся отказа России от поставок нефти и газа, а также заявляет, что именно с этими рисками связан резкий рост цен на топливо и электричество.
"А ведь без них не обойдутся предприятия, на которых изготавливаются дорожные покрытия", — посетовали в публикации.
Схожие опасения уже звучали из Праги: так, в конце марта замглавы Минпромторга Рене Недела сообщила, что у Чехии "нет плана" на случай внезапной остановки поставок газа в Европу из России. Также глава Минтранса Мартин Купка позже заявил, что страна располагает запасами газа примерно на 30 дней.
Тем временем власти страны продолжают настаивать на усилении антироссийских санкций, введенных после начала специальной военной операции. Накануне глава МИД Чехии Ян Липавский озвучил намерение Праги "убедить страны Евросоюза отказаться от закупок российской нефти".
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Ситуация на Украине стала предлогом для усиления санкционного давления на Россию. В числе прочего в Европе все громче звучат заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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