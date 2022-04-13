https://ria.ru/20220413/chartery-1783303953.html

На Камчатку впервые полетят туристические чартеры

На Камчатку впервые полетят туристические чартеры - РИА Новости, 13.04.2022

На Камчатку впервые полетят туристические чартеры

Российские туроператоры в весенне-летний период запустят новые туристические чартеры на Камчатку, Северный Кавказ и в Карелию, заявила глава Ростуризма Зарина... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T13:58

2022-04-13T13:58

2022-04-13T14:23

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владимир солодов

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кавказ

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российские туроператоры в весенне-летний период запустят новые туристические чартеры на Камчатку, Северный Кавказ и в Карелию, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на пресс-конференции в среду.Она отметила, что в чартерной программе представлены почти все федеральные округа. Так, с апреля чартеры полетят в Татарстан и Тюмень. С лета – отправятся в Алтайский край и Республику Алтай, на Дальний Восток, на Сахалин и впервые – на Камчатку. Также новинками сезона станут туристические чартеры в Карелию и на Кавказ (в Дагестан и Чечню).Как уточнил в своем Телеграм-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов, рейс из Москвы в Петропавловск-Камчатский запланирован по пятницам, из Владивостока с 18 июня по 24 сентября — раз в 10 дней."Горячие источники, десятки спящих и действующих вулканов, серфинг на вулканических пляжах, бурые медведи, нерпы и косатки, а еще огромные крабы и вкуснейшая красная икра — все это ждет вас во время путешествия на Камчатку", — написал он.Председатель совета директоров туроператора Fun&Sun (бывший "TUI Россия") Тарас Демура рассказал, что чартеры в Тюмень стартуют 29 апреля. Стоимость туров начинается от 26 тысяч рублей. В этот же день начнутся полетные программы в Татарстан из Москвы. 10 июня чартерная цепочка отправится на Камчатку. Стоимость тура туда на восемь ночей начинается от 55 тысяч рублей.Демура также сообщил, что полетная программа на Северный Кавказ начинается 10 июня, 12 июня чартеры полетят из Москвы и Санкт-Петербурга в аэропорт Горно-Алтайска. Стоимость тура из Москвы - от 55 тысяч рублей. С 24 июля туроператор планирует летать на Алтай из Красноярска. В Карелию чартеры отправятся с 16 июня. Доступны для бронирования Сахалин, куда программа начнется 22 июля, и Байкал - со 2 июля.В этом сезоне к чартерным программам по России присоединяется и туроператор "Интурист". Он поставил туры в Дагестан. Гендиректор компании Виктор Тополкараев отметил, что 40 процентов туров уже продано. Туроператоры РФ с 2020 года начали организовывать чартерные программы по регионам России при поддержке Ростуризма. Благодаря субсидированию половины стоимости фрахта самолета туристы имеют возможность приобрести пакетные туры в полтора-два раза дешевле.

https://ria.ru/20210309/kurily-1599422910.html

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Лана Баева

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