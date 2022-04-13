https://ria.ru/20220413/chartery-1783303953.html
На Камчатку впервые полетят туристические чартеры
На Камчатку впервые полетят туристические чартеры - РИА Новости, 13.04.2022
На Камчатку впервые полетят туристические чартеры
Российские туроператоры в весенне-летний период запустят новые туристические чартеры на Камчатку, Северный Кавказ и в Карелию, заявила глава Ростуризма Зарина... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T13:58
2022-04-13T13:58
2022-04-13T14:23
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туризм
новости - туризм
владимир солодов
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алтайский край
кавказ
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российские туроператоры в весенне-летний период запустят новые туристические чартеры на Камчатку, Северный Кавказ и в Карелию, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на пресс-конференции в среду.Она отметила, что в чартерной программе представлены почти все федеральные округа. Так, с апреля чартеры полетят в Татарстан и Тюмень. С лета – отправятся в Алтайский край и Республику Алтай, на Дальний Восток, на Сахалин и впервые – на Камчатку. Также новинками сезона станут туристические чартеры в Карелию и на Кавказ (в Дагестан и Чечню).Как уточнил в своем Телеграм-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов, рейс из Москвы в Петропавловск-Камчатский запланирован по пятницам, из Владивостока с 18 июня по 24 сентября — раз в 10 дней."Горячие источники, десятки спящих и действующих вулканов, серфинг на вулканических пляжах, бурые медведи, нерпы и косатки, а еще огромные крабы и вкуснейшая красная икра — все это ждет вас во время путешествия на Камчатку", — написал он.Председатель совета директоров туроператора Fun&Sun (бывший "TUI Россия") Тарас Демура рассказал, что чартеры в Тюмень стартуют 29 апреля. Стоимость туров начинается от 26 тысяч рублей. В этот же день начнутся полетные программы в Татарстан из Москвы. 10 июня чартерная цепочка отправится на Камчатку. Стоимость тура туда на восемь ночей начинается от 55 тысяч рублей.Демура также сообщил, что полетная программа на Северный Кавказ начинается 10 июня, 12 июня чартеры полетят из Москвы и Санкт-Петербурга в аэропорт Горно-Алтайска. Стоимость тура из Москвы - от 55 тысяч рублей. С 24 июля туроператор планирует летать на Алтай из Красноярска. В Карелию чартеры отправятся с 16 июня. Доступны для бронирования Сахалин, куда программа начнется 22 июля, и Байкал - со 2 июля.В этом сезоне к чартерным программам по России присоединяется и туроператор "Интурист". Он поставил туры в Дагестан. Гендиректор компании Виктор Тополкараев отметил, что 40 процентов туров уже продано. Туроператоры РФ с 2020 года начали организовывать чартерные программы по регионам России при поддержке Ростуризма. Благодаря субсидированию половины стоимости фрахта самолета туристы имеют возможность приобрести пакетные туры в полтора-два раза дешевле.
https://ria.ru/20210309/kurily-1599422910.html
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https://ria.ru/20220331/chartery-1781029968.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, владимир солодов, россия, алтайский край, кавказ, федеральное агентство по туризму (ростуризм), республика татарстан (татарстан), тюмень, республика алтай, приморский край, сахалин, камчатский край, петропавловск-камчатский, владивосток, москва, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
13:58 13.04.2022 (обновлено: 14:23 13.04.2022)
На Камчатку впервые полетят туристические чартеры
Ростуризм: летом впервые туристические чартеры полетят на Камчатку, Кавказ и в Карелию
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российские туроператоры в весенне-летний период запустят новые туристические чартеры на Камчатку, Северный Кавказ и в Карелию, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на пресс-конференции в среду.
Она отметила, что в чартерной программе представлены почти все федеральные округа. Так, с апреля чартеры полетят в Татарстан и Тюмень. С лета – отправятся в Алтайский край и Республику Алтай, на Дальний Восток, на Сахалин и впервые – на Камчатку. Также новинками сезона станут туристические чартеры в Карелию и на Кавказ (в Дагестан и Чечню).
"Чартеры на Алтай полетят из Красноярска, а не только из Москвы. Интересны межрегиональные связки появляются между Камчаткой и Владивостоком: чартеры на Камчатку будут летать не только из Москвы, но и из Владивостока и обратно. Любая чартерная программа — это дорога с двусторонним движением — туристы смогут летать в оба направления", — пояснила Догузова.
Как уточнил
в своем Телеграм-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов, рейс из Москвы в Петропавловск-Камчатский запланирован по пятницам, из Владивостока с 18 июня по 24 сентября — раз в 10 дней.
"Горячие источники, десятки спящих и действующих вулканов, серфинг на вулканических пляжах, бурые медведи, нерпы и косатки, а еще огромные крабы и вкуснейшая красная икра — все это ждет вас во время путешествия на Камчатку", — написал он.
Председатель совета директоров туроператора Fun&Sun (бывший "TUI Россия") Тарас Демура рассказал, что чартеры в Тюмень стартуют 29 апреля. Стоимость туров начинается от 26 тысяч рублей. В этот же день начнутся полетные программы в Татарстан из Москвы. 10 июня чартерная цепочка отправится на Камчатку. Стоимость тура туда на восемь ночей начинается от 55 тысяч рублей.
Демура также сообщил, что полетная программа на Северный Кавказ начинается 10 июня, 12 июня чартеры полетят из Москвы и Санкт-Петербурга в аэропорт Горно-Алтайска. Стоимость тура из Москвы - от 55 тысяч рублей. С 24 июля туроператор планирует летать на Алтай из Красноярска. В Карелию чартеры отправятся с 16 июня. Доступны для бронирования Сахалин, куда программа начнется 22 июля, и Байкал - со 2 июля.
В этом сезоне к чартерным программам по России присоединяется и туроператор "Интурист". Он поставил туры в Дагестан. Гендиректор компании Виктор Тополкараев отметил, что 40 процентов туров уже продано.
"Программа начинается 30 апреля, точно будет летать до 28 мая и с большой вероятностью будет продолжена на летние месяцы", - отметил он, добавив, что цены начинаются от 20 тысяч рублей.
Туроператоры РФ с 2020 года начали организовывать чартерные программы по регионам России при поддержке Ростуризма. Благодаря субсидированию половины стоимости фрахта самолета туристы имеют возможность приобрести пакетные туры в полтора-два раза дешевле.