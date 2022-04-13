https://ria.ru/20220413/cage-1783282691.html

Фильм "Невыносимая тяжесть огромного таланта" с Кейджем не выйдет в России

Фильм "Невыносимая тяжесть огромного таланта" с Кейджем не выйдет в России - РИА Новости, 13.04.2022

Фильм "Невыносимая тяжесть огромного таланта" с Кейджем не выйдет в России

Комедия "Невыносимая тяжесть огромного таланта" не выйдет в российский прокат. Об этом в своем Telegram-канале сообщает "Бюллетень кинопрокатчика". РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T12:43

2022-04-13T12:43

2022-04-13T12:43

культура

новости культуры

кино и сериалы

николас кейдж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783279697_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81caf74fa209e57e21a521cf6d4c99f3.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Комедия "Невыносимая тяжесть огромного таланта" не выйдет в российский прокат. Об этом в своем Telegram-канале сообщает "Бюллетень кинопрокатчика". Производством картины занималась студия Lionsgate. Ранее издание со ссылкой на свои источники писало, что компания решила не выпускать свои фильмы в России. Теперь лента официально выбыла из графика релизов. Главную роль в картине исполнил Николас Кейдж. Он сыграл невротическую версию самого себя. Персонажа даже зовут также. Его герой погряз в долгах. Чтобы кредиторы от него отстали, он решил приехать на день рождения мексиканского миллиардера. За визит ему заплатят миллион долларов. Именинник — поклонник артиста и давно мечтает с ним познакомиться. Без проблем получить крупную сумму актеру-должнику вряд ли удастся. Он попадает в еще большие неприятности, и выбраться из них совсем не просто. Режиссер фильма — Том Гормикан. Богатого фаната сыграл Педро Паскаль, звезда "Мандалорца" и "Чудо-женщины 1984".У ленты очень высокий рейтинг на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes — 100 процентов. Он основан на 29 рецензиях критиков. И все они положительные. Планировалась, что "Невыносимая тяжесть огромного таланта" стартует в отечественном прокате 21 апреля.

https://ria.ru/20211216/cage-1763830174.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, николас кейдж