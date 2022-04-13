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Фильм "Невыносимая тяжесть огромного таланта" с Кейджем не выйдет в России - РИА Новости, 13.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220413/cage-1783282691.html
Фильм "Невыносимая тяжесть огромного таланта" с Кейджем не выйдет в России
Фильм "Невыносимая тяжесть огромного таланта" с Кейджем не выйдет в России - РИА Новости, 13.04.2022
Фильм "Невыносимая тяжесть огромного таланта" с Кейджем не выйдет в России
Комедия "Невыносимая тяжесть огромного таланта" не выйдет в российский прокат. Об этом в своем Telegram-канале сообщает "Бюллетень кинопрокатчика". РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:43
2022-04-13T12:43
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николас кейдж
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Комедия "Невыносимая тяжесть огромного таланта" не выйдет в российский прокат. Об этом в своем Telegram-канале сообщает "Бюллетень кинопрокатчика". Производством картины занималась студия Lionsgate. Ранее издание со ссылкой на свои источники писало, что компания решила не выпускать свои фильмы в России. Теперь лента официально выбыла из графика релизов. Главную роль в картине исполнил Николас Кейдж. Он сыграл невротическую версию самого себя. Персонажа даже зовут также. Его герой погряз в долгах. Чтобы кредиторы от него отстали, он решил приехать на день рождения мексиканского миллиардера. За визит ему заплатят миллион долларов. Именинник — поклонник артиста и давно мечтает с ним познакомиться. Без проблем получить крупную сумму актеру-должнику вряд ли удастся. Он попадает в еще большие неприятности, и выбраться из них совсем не просто. Режиссер фильма — Том Гормикан. Богатого фаната сыграл Педро Паскаль, звезда "Мандалорца" и "Чудо-женщины 1984".У ленты очень высокий рейтинг на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes — 100 процентов. Он основан на 29 рецензиях критиков. И все они положительные. Планировалась, что "Невыносимая тяжесть огромного таланта" стартует в отечественном прокате 21 апреля.
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новости культуры, кино и сериалы, николас кейдж
12:43 13.04.2022
 
Фильм "Невыносимая тяжесть огромного таланта" с Кейджем не выйдет в России

Комедия "Невыносимая тяжесть огромного таланта" выбыла из российского графика проката

© Lionsgate (2022)Кадр из фильма "Невыносимая тяжесть огромного таланта"
Кадр из фильма Невыносимая тяжесть огромного таланта
© Lionsgate (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Комедия "Невыносимая тяжесть огромного таланта" не выйдет в российский прокат. Об этом в своем Telegram-канале сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".
Производством картины занималась студия Lionsgate. Ранее издание со ссылкой на свои источники писало, что компания решила не выпускать свои фильмы в России. Теперь лента официально выбыла из графика релизов.
Главную роль в картине исполнил Николас Кейдж. Он сыграл невротическую версию самого себя. Персонажа даже зовут также. Его герой погряз в долгах. Чтобы кредиторы от него отстали, он решил приехать на день рождения мексиканского миллиардера. За визит ему заплатят миллион долларов. Именинник — поклонник артиста и давно мечтает с ним познакомиться.
Без проблем получить крупную сумму актеру-должнику вряд ли удастся. Он попадает в еще большие неприятности, и выбраться из них совсем не просто.
Режиссер фильма — Том Гормикан. Богатого фаната сыграл Педро Паскаль, звезда "Мандалорца" и "Чудо-женщины 1984".
У ленты очень высокий рейтинг на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes — 100 процентов. Он основан на 29 рецензиях критиков. И все они положительные.
Планировалась, что "Невыносимая тяжесть огромного таланта" стартует в отечественном прокате 21 апреля.
Кадр из трейлера фильма Невыносимая тяжесть огромного таланта
16 декабря 2021, 05:06Культура
Николас Кейдж сыграл самого себя в новой комедии
 
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