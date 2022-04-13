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Биография Мишеля Буке

Биография Мишеля Буке - РИА Новости, 13.04.2022

Биография Мишеля Буке

Французский актер театра и кино Мишель Буке (Michel Bouquet) родился 6 ноября 1925 года в Париже (Франция). РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T16:33

2022-04-13T16:33

2022-04-13T16:33

справки

париж

мишель буке

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Французский актер театра и кино Мишель Буке (Michel Bouquet) родился 6 ноября 1925 года в Париже (Франция). С семи лет воспитывался в католической школе-интернате. После оккупации Франции во время Второй мировой войны прервал обучение и подрабатывал пекарем, кладовщиком курьером в банке.В 1943 году Буке начал брать уроки актерского мастерства, в последующем окончил Национальную консерваторию драматического искусства (CNSAD). В 1944 году Буке дебютировал на театральной сцене в спектакле "Тартюф" Мольера. В 2017 году, спустя 73 года он вновь вышел на сцену в этом спектакле в роли Оргона. Успешная театральная карьера Буке включала работы в спектаклях по произведениям Эжена Ионеско, Сэмюэла Беккета, Гарольда Пинтера и других драматургов. На протяжении многих лет Мишель Буке и его жена Джульетта Карре вместе играли роли короля Беренже I и королевы Маргариты в более чем 800 спектаклях "Король умирает" по пьесе Ионеско.Мишель Буке дважды (1998, 2005) был удостоен национальной театральной премии "Мольер" в номинации "лучший актер". В 2014 году он получил Почетную премию "Мольера" за свою театральную деятельность.В кино дебютировал в 1947 году, сыграв в фильме Мориса Клоша "Господин Венсан" (Monsieur Vincent). Долгое время в кино актеру доставались лишь второстепенные роли, пока в 1960-х годах его не стали приглашать режиссеры "новой волны" Франсуа Трюффо и Клод Шаброль.У Клода Шаброля актер в течение шести лет снялся в пяти картинах: "Тигр душится динамитом" (Le tigre se parfume à la dynamite, 1965), "Дорога в Коринф" (La Route De Corinthe, 1967), "Неверная жена" (La Femme infidèle, 1969), "Разрыв" (La Rupture, 1970), "Перед тем, как опустится ночь" (Juste avant la nuit, 1971).У режиссера Франсуа Трюффо Мишель Буке снялся в фильмах "Невеста была в черном" (La mariée était en noir, 1968), где его партнершей стала Жанна Моро, и "Сирена с "Миссисипи" (La Sirène du Mississipi, 1969), в котором он сыграл вместе с Катрин Денев и Жан-Полем Бельмондо.В 1976 году Мишель Буке снялся в дебютном фильме режиссера Франсиса Вебера "Игрушка" (Le jouet), где его партнером стал Пьер Ришар.В 1982 году Буке сыграл роль Жавера в фильме Робера Оссейна "Отверженные" (Les misérables).Мишель Буке также исполнил главные роли в фильмах "Блюститель нравственности" (Un condé, 1970), "Заговор" (Lecomplot, 1973), "Большие чувства ведут к большой еде" (Les grands sentiments font les bonsgueuletons, 1973), "Тома" (Thomas, 1975), "Ночной дозор" (La rondede nuit, 1978), "Тото-герой" (Toto le héros, 1991), "Отбивные" (Les côtelettes, 2003), "Ренуар. Последняя любовь" (Renoir, 2012). За роль в фильме "Как я убил отца" (Comment j’ai tué mon père, 2001) Мишель Буке был удостоен премии "Сезар" (2002) как лучший киноактер и премии братьев Люмьер (2002). Вторую премию "Сезар" актера принесла роль бывшего президента Франсуа Миттерана в фильме "Прогуливающийся по Марсову полю" (Le promeneur du champ de Mars, 2005). 13 апреля 2022 года стало известно, что Мишель Буке скончался.Мишель Буке – кавалер Ордена Почетного легиона (2007).Великий офицер Ордена Почетного легиона (2013).В июле 2018 года он был удостоен Большой креста Ордена Почетного легиона.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, париж, мишель буке