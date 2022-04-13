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Более 770 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины пересекли границу России

Более 770 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины пересекли границу России - РИА Новости, 13.04.2022

Более 770 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины пересекли границу России

Уже больше 770 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины пересекли границу России с начала эскалации военного конфликта, чуть более 19 тысяч человек - за минувшие... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T09:39

2022-04-13T09:39

2022-04-13T09:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Уже больше 770 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины пересекли границу России с начала эскалации военного конфликта, чуть более 19 тысяч человек - за минувшие сутки, рассказал РИА Новости в среду представитель экстренных служб."Всего на территорию России с начала конфликта прибыли 771,4 тысячи беженцев, среди которых 147,4 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.За последние недели поток беженцев в Россию стабильный, ежедневное число прибывших колеблется вокруг цифры в 20 тысяч.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию.Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина