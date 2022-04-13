20:23 13.04.2022 (обновлено: 20:24 13.04.2022)
ВС России с начала спецоперации уничтожили 447 украинских беспилотников
Минобороны: ВС России с начала спецоперации уничтожили 447 украинских беспилотников
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОдин из украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с емкостями для жидкости и распылителями
Один из украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с емкостями для жидкости и распылителями. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российская армия с начала специальной военной операции на Украине уничтожила 447 беспилотников противника, заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 130 самолетов, 103 вертолета, 244 зенитных ракетных комплекса, 447 беспилотных летательных аппаратов, 2173 танка и других боевых бронированных машин, 243 установки реактивных систем залпового огня, 937 орудий полевой артиллерии и миномета, а также 2 082 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.