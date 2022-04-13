Рейтинг@Mail.ru
В США усомнились в близком союзнике из-за пародии на Байдена - РИА Новости, 13.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220413/bayden-1783356085.html
США засомневались в своем близком союзнике
В США усомнились в близком союзнике из-за пародии на Байдена - РИА Новости, 13.04.2022
США засомневались в своем близком союзнике
Пародия на президента США Джо Байдена, показанная на одном из саудовских телеканалов, наводит на размышления, остается ли Эр-Рияд "близким союзником"... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T16:27
2022-04-13T17:07
в мире
джо байден
россия
иран
сша
опек
саудовская аравия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780202394_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_edd87e90495ac8d377dc07ab31537356.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Пародия на президента США Джо Байдена, показанная на одном из саудовских телеканалов, наводит на размышления, остается ли Эр-Рияд "близким союзником" Вашингтона. Такое мнение высказал телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News.По его словам, даже на американском телевидении нельзя высмеивать "очевидную деменцию" Байдена, однако на саудовском MBC решили не сдерживаться. Это заставляет задуматься о возможных изменениях в отношениях между союзниками, подчеркнул он. Корреспондент Fox News Трейс Галлахер в ответ отметил, что подобный юмор на саудовском ТВ встречается нечасто, но в этой ситуации налицо определенные разногласия."Саудовская Аравия весьма недовольна президентом Байденом из-за катастрофического вывода войск из Афганистана, позиции США по ситуации в Йемене и попыток Байдена возродить ядерное соглашение с Ираном. &lt;...&gt; Также стоит отметить, что саудовский наследный принц Мухаммед недвусмысленно дал понять, что ему не важно, что о нем думает Джо Байден", — сказал корреспондент.Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от контактов с Джо Байденом по вопросу энергопоставок. По информации издания, обе страны не хотят наращивать добычу нефти и придерживаются плана, одобренного ОПЕК и группой производителей, возглавляемых Россией.Как отмечали должностные лица, Абу-Даби и Эр-Рияд обеспокоены "сдержанной" реакцией США на ракетные удары, предпринимаемые хуситами в Йемене, и возрождением иранского ядерного соглашения, которое якобы не учитывает их озабоченности в сфере безопасности. Саудовская Аравия также хочет, чтобы Вашингтон предоставил наследному принцу юридический иммунитет, поскольку в США ему грозит ряд судебных исков.
https://ria.ru/20220324/podderzhka-1779808161.html
https://ria.ru/20220217/neft-1773361795.html
россия
иран
сша
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780202394_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_ad1ee1ad216bd7460e8421a5e4e7bc4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, россия, иран, сша, опек, саудовская аравия
16:27 13.04.2022 (обновлено: 17:07 13.04.2022)
 
В США усомнились в близком союзнике из-за пародии на Байдена

Fox News: саудовская пародия на президента США Байдена наводит на неоднозначные мысли

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Пародия на президента США Джо Байдена, показанная на одном из саудовских телеканалов, наводит на размышления, остается ли Эр-Рияд "близким союзником" Вашингтона. Такое мнение высказал телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News.
По его словам, даже на американском телевидении нельзя высмеивать "очевидную деменцию" Байдена, однако на саудовском MBC решили не сдерживаться. Это заставляет задуматься о возможных изменениях в отношениях между союзниками, подчеркнул он. Корреспондент Fox News Трейс Галлахер в ответ отметил, что подобный юмор на саудовском ТВ встречается нечасто, но в этой ситуации налицо определенные разногласия.
Российская и саудовская делегации во время саммита G20 - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 11:09
В США призвали наказать Саудовскую Аравию за "поддержку России"
"Саудовская Аравия весьма недовольна президентом Байденом из-за катастрофического вывода войск из Афганистана, позиции США по ситуации в Йемене и попыток Байдена возродить ядерное соглашение с Ираном. <...> Также стоит отметить, что саудовский наследный принц Мухаммед недвусмысленно дал понять, что ему не важно, что о нем думает Джо Байден", — сказал корреспондент.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от контактов с Джо Байденом по вопросу энергопоставок. По информации издания, обе страны не хотят наращивать добычу нефти и придерживаются плана, одобренного ОПЕК и группой производителей, возглавляемых Россией.
Как отмечали должностные лица, Абу-Даби и Эр-Рияд обеспокоены "сдержанной" реакцией США на ракетные удары, предпринимаемые хуситами в Йемене, и возрождением иранского ядерного соглашения, которое якобы не учитывает их озабоченности в сфере безопасности. Саудовская Аравия также хочет, чтобы Вашингтон предоставил наследному принцу юридический иммунитет, поскольку в США ему грозит ряд судебных исков.
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 16:21
WSJ: Саудовская Аравия отвергла США ради нефтяного пакта с Россией
 
В миреДжо БайденРоссияИранСШАОПЕКСаудовская Аравия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала