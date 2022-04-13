США засомневались в своем близком союзнике

16:27 13.04.2022 (обновлено: 17:07 13.04.2022)
В США усомнились в близком союзнике из-за пародии на Байдена
Fox News: саудовская пародия на президента США Байдена наводит на неоднозначные мысли
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Пародия на президента США Джо Байдена, показанная на одном из саудовских телеканалов, наводит на размышления, остается ли Эр-Рияд "близким союзником" Вашингтона. Такое мнение высказал телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News.
По его словам, даже на американском телевидении нельзя высмеивать "очевидную деменцию" Байдена, однако на саудовском MBC решили не сдерживаться. Это заставляет задуматься о возможных изменениях в отношениях между союзниками, подчеркнул он. Корреспондент Fox News Трейс Галлахер в ответ отметил, что подобный юмор на саудовском ТВ встречается нечасто, но в этой ситуации налицо определенные разногласия.
"Саудовская Аравия весьма недовольна президентом Байденом из-за катастрофического вывода войск из Афганистана, позиции США по ситуации в Йемене и попыток Байдена возродить ядерное соглашение с Ираном. <...> Также стоит отметить, что саудовский наследный принц Мухаммед недвусмысленно дал понять, что ему не важно, что о нем думает Джо Байден", — сказал корреспондент.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от контактов с Джо Байденом по вопросу энергопоставок. По информации издания, обе страны не хотят наращивать добычу нефти и придерживаются плана, одобренного ОПЕК и группой производителей, возглавляемых Россией.
Как отмечали должностные лица, Абу-Даби и Эр-Рияд обеспокоены "сдержанной" реакцией США на ракетные удары, предпринимаемые хуситами в Йемене, и возрождением иранского ядерного соглашения, которое якобы не учитывает их озабоченности в сфере безопасности. Саудовская Аравия также хочет, чтобы Вашингтон предоставил наследному принцу юридический иммунитет, поскольку в США ему грозит ряд судебных исков.
17 февраля, 16:21WSJ: Саудовская Аравия отвергла США ради нефтяного пакта с Россией