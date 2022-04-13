https://ria.ru/20220413/bayden-1783356085.html

США засомневались в своем близком союзнике

В США усомнились в близком союзнике из-за пародии на Байдена - РИА Новости, 13.04.2022

США засомневались в своем близком союзнике

Пародия на президента США Джо Байдена, показанная на одном из саудовских телеканалов, наводит на размышления, остается ли Эр-Рияд "близким союзником"... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T16:27

2022-04-13T16:27

2022-04-13T17:07

в мире

джо байден

россия

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саудовская аравия

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Пародия на президента США Джо Байдена, показанная на одном из саудовских телеканалов, наводит на размышления, остается ли Эр-Рияд "близким союзником" Вашингтона. Такое мнение высказал телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News.По его словам, даже на американском телевидении нельзя высмеивать "очевидную деменцию" Байдена, однако на саудовском MBC решили не сдерживаться. Это заставляет задуматься о возможных изменениях в отношениях между союзниками, подчеркнул он. Корреспондент Fox News Трейс Галлахер в ответ отметил, что подобный юмор на саудовском ТВ встречается нечасто, но в этой ситуации налицо определенные разногласия."Саудовская Аравия весьма недовольна президентом Байденом из-за катастрофического вывода войск из Афганистана, позиции США по ситуации в Йемене и попыток Байдена возродить ядерное соглашение с Ираном. <...> Также стоит отметить, что саудовский наследный принц Мухаммед недвусмысленно дал понять, что ему не важно, что о нем думает Джо Байден", — сказал корреспондент.Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от контактов с Джо Байденом по вопросу энергопоставок. По информации издания, обе страны не хотят наращивать добычу нефти и придерживаются плана, одобренного ОПЕК и группой производителей, возглавляемых Россией.Как отмечали должностные лица, Абу-Даби и Эр-Рияд обеспокоены "сдержанной" реакцией США на ракетные удары, предпринимаемые хуситами в Йемене, и возрождением иранского ядерного соглашения, которое якобы не учитывает их озабоченности в сфере безопасности. Саудовская Аравия также хочет, чтобы Вашингтон предоставил наследному принцу юридический иммунитет, поскольку в США ему грозит ряд судебных исков.

https://ria.ru/20220324/podderzhka-1779808161.html

https://ria.ru/20220217/neft-1773361795.html

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, джо байден, россия, иран, сша, опек, саудовская аравия