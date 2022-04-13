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Байден подтвердил, что считает политику Путина по Украине "геноцидом" - РИА Новости, 13.04.2022
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Байден подтвердил, что считает политику Путина по Украине "геноцидом"
Байден подтвердил, что считает политику Путина по Украине "геноцидом" - РИА Новости, 13.04.2022
Байден подтвердил, что считает политику Путина по Украине "геноцидом"
Президент США Джо Байден вновь позволил себе высказать резкую оценку в отношении российского лидера Владимира Путина, на сей раз заявив, что считает политику... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T07:57
2022-04-13T07:58
в мире
леонид слуцкий (политик)
сергей лавров
дмитрий песков
россия
ирак
югославия
госдума рф
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь позволил себе высказать резкую оценку в отношении российского лидера Владимира Путина, на сей раз заявив, что считает политику последнего в отношении Украины "геноцидом".Выступая ранее во вторник в штате Айова, Байден впервые за все время намекнул, что расценивает шаги Путина применительно к Украине как "геноцид", при этом не озвучив в данном контексте имени президента РФ напрямую. После мероприятия журналисты попросили Байдена прояснить значение этих высказываний."Да, я назвал это геноцидом, поскольку становится все яснее и яснее, что Путин попросту пытается стереть с лица земли саму мысль о существовании украинцев", - заявил впоследствии Байден, чьи слова приводят журналисты из пула Белого дома.По его словам, у американской администрации появилось "больше доказательств" в пользу такого утверждения. Байден заявил, что "совершенные Россией действия на Украине являются ужасными".Президент США не впервые позволяет себе эмоциональные высказывания. В конце марта в рамках визита в Варшаву Байден, говоря о Путине, выступил с утверждением, что российский лидер "не может оставаться у власти". Впоследствии Белый дом поспешил объяснить эти слова, заверив, что Байден не призывал к смене власти в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что не Байдену, а народу России решать, кто будет руководить государством.Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил президента США, что тот думает о Путине в контексте происходящих в соседней стране событий. "Он мясник, вот что я думаю", - ответил Байден. До этого он дважды заявил, что считает президента России "военным преступником".Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире и которая сбросила атомные бомбы на "страну, которая уже была повержена". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что такие слова Байдена о Путине говорят о том, что у многих американских политиков "не все хорошо" с совестью. Российский министр напомнил о военных интервенциях со стороны США против бывшей Югославии, Ирака, Ливии, указав, что сотни и сотни тысяч погибших стали результатом того, что в Америке называли "борьбой за продвижение демократии".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ранее призыв Байдена организовать трибунал по Украине, посоветовала Вашингтону начать с разбирательств по "бомбардировкам Югославии и оккупации Ирака". Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий напомнил, что Байден – "один из авторов резолюции с призывом начать бомбардировки Югославии", отметив, что, еще будучи сенатором, тот "практически бравировал тем, что предлагал бомбить Белград".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220405/bayden-1781888793.html
https://ria.ru/20220404/bayden-1781674059.html
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в мире, леонид слуцкий (политик), сергей лавров, дмитрий песков, россия, ирак, югославия, госдума рф, ситуация в днр и лнр
07:57 13.04.2022 (обновлено: 07:58 13.04.2022)
 
Байден подтвердил, что считает политику Путина по Украине "геноцидом"

Президент США Байден подтвердил, что считает политику Путина по Украине "геноцидом"

© Brendan SmialowskiПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден
© Brendan Smialowski
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь позволил себе высказать резкую оценку в отношении российского лидера Владимира Путина, на сей раз заявив, что считает политику последнего в отношении Украины "геноцидом".
Выступая ранее во вторник в штате Айова, Байден впервые за все время намекнул, что расценивает шаги Путина применительно к Украине как "геноцид", при этом не озвучив в данном контексте имени президента РФ напрямую. После мероприятия журналисты попросили Байдена прояснить значение этих высказываний.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 14:13
Песков назвал выпады Байдена в адрес Путина недостойными президента США
"Да, я назвал это геноцидом, поскольку становится все яснее и яснее, что Путин попросту пытается стереть с лица земли саму мысль о существовании украинцев", - заявил впоследствии Байден, чьи слова приводят журналисты из пула Белого дома.
По его словам, у американской администрации появилось "больше доказательств" в пользу такого утверждения. Байден заявил, что "совершенные Россией действия на Украине являются ужасными".
Президент США не впервые позволяет себе эмоциональные высказывания. В конце марта в рамках визита в Варшаву Байден, говоря о Путине, выступил с утверждением, что российский лидер "не может оставаться у власти". Впоследствии Белый дом поспешил объяснить эти слова, заверив, что Байден не призывал к смене власти в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что не Байдену, а народу России решать, кто будет руководить государством.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 13:37
TAC: Америке придется заплатить за оскорбления Байдена в адрес Путина
Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил президента США, что тот думает о Путине в контексте происходящих в соседней стране событий. "Он мясник, вот что я думаю", - ответил Байден. До этого он дважды заявил, что считает президента России "военным преступником".
Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире и которая сбросила атомные бомбы на "страну, которая уже была повержена". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что такие слова Байдена о Путине говорят о том, что у многих американских политиков "не все хорошо" с совестью. Российский министр напомнил о военных интервенциях со стороны США против бывшей Югославии, Ирака, Ливии, указав, что сотни и сотни тысяч погибших стали результатом того, что в Америке называли "борьбой за продвижение демократии".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ранее призыв Байдена организовать трибунал по Украине, посоветовала Вашингтону начать с разбирательств по "бомбардировкам Югославии и оккупации Ирака". Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий напомнил, что Байден – "один из авторов резолюции с призывом начать бомбардировки Югославии", отметив, что, еще будучи сенатором, тот "практически бравировал тем, что предлагал бомбить Белград".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
04:27
Байден свалил вину за рост цен в США на Россию
 
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