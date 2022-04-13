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Байден перепутал Украину с Китаем, говоря о продовольственном кризисе - РИА Новости, 13.04.2022
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Байден перепутал Украину с Китаем, говоря о продовольственном кризисе
Байден перепутал Украину с Китаем, говоря о продовольственном кризисе - РИА Новости, 13.04.2022
Байден перепутал Украину с Китаем, говоря о продовольственном кризисе
Президент США Джо Байден, говоря о продовольственном кризисе, который вызовет ситуация вокруг Украины, назвал Китай среди крупнейших производителей пшеницы. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T00:07
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россия
китай
украина
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден, говоря о продовольственном кризисе, который вызовет ситуация вокруг Украины, назвал Китай среди крупнейших производителей пшеницы."Два крупнейших производителя пшеницы: Китай и... Извините, Украина и Россия не делают того, что раньше, так что все растет", - сказал Байден в ходе выступления о шагах по снижению цен на бензин для американцев.
https://radiosputnik.ria.ru/20220412/bayden-1783061926.html
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россия, китай, украина, в мире, сша
00:07 13.04.2022 (обновлено: 05:41 13.04.2022)
 
Байден перепутал Украину с Китаем, говоря о продовольственном кризисе

Президент США Байден назвал Китай крупнейшим поставщиком пшеницы, перепутав с Украиной

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден, говоря о продовольственном кризисе, который вызовет ситуация вокруг Украины, назвал Китай среди крупнейших производителей пшеницы.
"Два крупнейших производителя пшеницы: Китай и... Извините, Украина и Россия не делают того, что раньше, так что все растет", - сказал Байден в ходе выступления о шагах по снижению цен на бензин для американцев.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
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