https://ria.ru/20220413/bayden-1783228040.html
Байден перепутал Украину с Китаем, говоря о продовольственном кризисе
Байден перепутал Украину с Китаем, говоря о продовольственном кризисе - РИА Новости, 13.04.2022
Байден перепутал Украину с Китаем, говоря о продовольственном кризисе
Президент США Джо Байден, говоря о продовольственном кризисе, который вызовет ситуация вокруг Украины, назвал Китай среди крупнейших производителей пшеницы. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T00:07
2022-04-13T00:07
2022-04-13T05:41
россия
китай
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в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден, говоря о продовольственном кризисе, который вызовет ситуация вокруг Украины, назвал Китай среди крупнейших производителей пшеницы."Два крупнейших производителя пшеницы: Китай и... Извините, Украина и Россия не делают того, что раньше, так что все растет", - сказал Байден в ходе выступления о шагах по снижению цен на бензин для американцев.
https://radiosputnik.ria.ru/20220412/bayden-1783061926.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, украина, в мире, сша
00:07 13.04.2022 (обновлено: 05:41 13.04.2022)
Байден перепутал Украину с Китаем, говоря о продовольственном кризисе
Президент США Байден назвал Китай крупнейшим поставщиком пшеницы, перепутав с Украиной