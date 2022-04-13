https://ria.ru/20220413/bayden-1783228040.html

Байден перепутал Украину с Китаем, говоря о продовольственном кризисе

Байден перепутал Украину с Китаем, говоря о продовольственном кризисе - РИА Новости, 13.04.2022

Байден перепутал Украину с Китаем, говоря о продовольственном кризисе

Президент США Джо Байден, говоря о продовольственном кризисе, который вызовет ситуация вокруг Украины, назвал Китай среди крупнейших производителей пшеницы. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T00:07

2022-04-13T00:07

2022-04-13T05:41

россия

китай

украина

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден, говоря о продовольственном кризисе, который вызовет ситуация вокруг Украины, назвал Китай среди крупнейших производителей пшеницы."Два крупнейших производителя пшеницы: Китай и... Извините, Украина и Россия не делают того, что раньше, так что все растет", - сказал Байден в ходе выступления о шагах по снижению цен на бензин для американцев.

https://radiosputnik.ria.ru/20220412/bayden-1783061926.html

россия

китай

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, китай, украина, в мире, сша