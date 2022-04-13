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Совфед одобрил закон об ограничении повышенных комиссий банков
Совфед одобрил закон об ограничении повышенных комиссий банков - РИА Новости, 13.04.2022
Совфед одобрил закон об ограничении повышенных комиссий банков
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, направленный на устранение дискриминационных повышенных банковских комиссий под предлогом борьбы с отмыванием... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:29
2022-04-13T15:29
2022-04-13T15:34
экономика
совет федерации рф
банки
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, направленный на устранение дискриминационных повышенных банковских комиссий под предлогом борьбы с отмыванием денежных средств.Документ предусматривает, что установление дополнительных, повышенных сборов, комиссионных и иных вознаграждений, взимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, не относится к мерам, направленным на противодействие отмыванию преступных доходов. Это изменение вносится в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".Проект также запрещает взимание банком комиссии при переводе денежных средств со счетов физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей (ИП) в связи с изменением или расторжением договоров банковского счета или иных договоров, регулирующих обслуживание этих лиц в кредитной организации, в размере, превышающем размер комиссионного вознаграждения при переводе денег с их счетов при иных условиях. Соответствующая норма вносится в закон "О банках и банковской деятельности".Закон должен вступить в силу с 1 июля 2022 года. При этом вносимые в закон о банках изменения будут распространяться и на правоотношения, возникшие из договоров банковского счета или иных договоров, в том числе правил и тарифов банков, регулирующих обслуживание в кредитных организациях, заключенных до 1 июля и не расторгнутых до этого дня.
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экономика, совет федерации рф, банки
15:29 13.04.2022 (обновлено: 15:34 13.04.2022)
Совфед одобрил закон об ограничении повышенных комиссий банков
Совет Федерации одобрил закон, ограничивающий повышенные банковские комиссии
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, направленный на устранение дискриминационных повышенных банковских комиссий под предлогом борьбы с отмыванием денежных средств.
Документ предусматривает, что установление дополнительных, повышенных сборов, комиссионных и иных вознаграждений, взимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, не относится к мерам, направленным на противодействие отмыванию преступных доходов. Это изменение вносится в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Проект также запрещает взимание банком комиссии при переводе денежных средств со счетов физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей (ИП) в связи с изменением или расторжением договоров банковского счета или иных договоров, регулирующих обслуживание этих лиц в кредитной организации, в размере, превышающем размер комиссионного вознаграждения при переводе денег с их счетов при иных условиях. Соответствующая норма вносится в закон "О банках и банковской деятельности".
Закон должен вступить в силу с 1 июля 2022 года. При этом вносимые в закон о банках изменения будут распространяться и на правоотношения, возникшие из договоров банковского счета или иных договоров, в том числе правил и тарифов банков, регулирующих обслуживание в кредитных организациях, заключенных до 1 июля и не расторгнутых до этого дня.