https://ria.ru/20220413/banki-1783335724.html

Совфед одобрил закон об ограничении повышенных комиссий банков

Совфед одобрил закон об ограничении повышенных комиссий банков - РИА Новости, 13.04.2022

Совфед одобрил закон об ограничении повышенных комиссий банков

Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, направленный на устранение дискриминационных повышенных банковских комиссий под предлогом борьбы с отмыванием... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T15:29

2022-04-13T15:29

2022-04-13T15:34

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, направленный на устранение дискриминационных повышенных банковских комиссий под предлогом борьбы с отмыванием денежных средств.Документ предусматривает, что установление дополнительных, повышенных сборов, комиссионных и иных вознаграждений, взимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, не относится к мерам, направленным на противодействие отмыванию преступных доходов. Это изменение вносится в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".Проект также запрещает взимание банком комиссии при переводе денежных средств со счетов физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей (ИП) в связи с изменением или расторжением договоров банковского счета или иных договоров, регулирующих обслуживание этих лиц в кредитной организации, в размере, превышающем размер комиссионного вознаграждения при переводе денег с их счетов при иных условиях. Соответствующая норма вносится в закон "О банках и банковской деятельности".Закон должен вступить в силу с 1 июля 2022 года. При этом вносимые в закон о банках изменения будут распространяться и на правоотношения, возникшие из договоров банковского счета или иных договоров, в том числе правил и тарифов банков, регулирующих обслуживание в кредитных организациях, заключенных до 1 июля и не расторгнутых до этого дня.

https://ria.ru/20220311/komissiya-1777772839.html

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экономика, совет федерации рф, банки