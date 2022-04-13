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"Аэрофлот" и S7 повысили штрафы за обмен и возврат билетов - РИА Новости, 13.04.2022
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Туризм
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"Аэрофлот" и S7 повысили штрафы за обмен и возврат билетов
"Аэрофлот" и S7 повысили штрафы за обмен и возврат билетов - РИА Новости, 13.04.2022
"Аэрофлот" и S7 повысили штрафы за обмен и возврат билетов
Авиакомпании "Аэрофлот" и S7 Airlines повысили штрафы за обмен и возврат билетов на рейсы по России, следует из сообщений, которые перевозчики разослали... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T18:50
2022-04-13T18:50
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аэрофлот
авиакомпании
авиабилеты
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Авиакомпании "Аэрофлот" и S7 Airlines повысили штрафы за обмен и возврат билетов на рейсы по России, следует из сообщений, которые перевозчики разослали агентам.С 12 апреля сумма сбора у "Аэрофлота" выросла на 200 рублей и составила 2800 за транзакцию. Уточняется, что последний раз перевозчик повышал штраф в 2019 году — с 2300 до 2600.У S7 Airlines повышенные ставки действуют с 10 апреля. За обмен билетов по тарифу "Эконом Basic" теперь придется заплатить 3250 тысячи рублей — на 250 рублей больше, чем раньше.По остальным тарифам — "Эконом Standart" и "Бизнес Standart" — сбор повысился на 750 рублей и составил 1750.Отмечается, добровольный возврат билета до вылета тоже обойдется дороже — в 2750 рублей (на 250 рублей больше).
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s7 airlines, аэрофлот, авиакомпании, авиабилеты, новости - туризм, туризм
18:50 13.04.2022
 
"Аэрофлот" и S7 повысили штрафы за обмен и возврат билетов

Авиакомпании "Аэрофлот" и S7 Airlines повысили сумму сбора за обмен и возврат билетов

© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© Fotolia / Artur Marciniec
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Авиакомпании "Аэрофлот" и S7 Airlines повысили штрафы за обмен и возврат билетов на рейсы по России, следует из сообщений, которые перевозчики разослали агентам.
С 12 апреля сумма сбора у "Аэрофлота" выросла на 200 рублей и составила 2800 за транзакцию. Уточняется, что последний раз перевозчик повышал штраф в 2019 году — с 2300 до 2600.
У S7 Airlines повышенные ставки действуют с 10 апреля. За обмен билетов по тарифу "Эконом Basic" теперь придется заплатить 3250 тысячи рублей — на 250 рублей больше, чем раньше.
По остальным тарифам — "Эконом Standart" и "Бизнес Standart" — сбор повысился на 750 рублей и составил 1750.
Отмечается, добровольный возврат билета до вылета тоже обойдется дороже — в 2750 рублей (на 250 рублей больше).
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