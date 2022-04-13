https://ria.ru/20220413/arktika-1783329125.html

Путин поручил проработать льготы для проектов работающих в Арктике компаний

Путин поручил проработать льготы для проектов работающих в Арктике компаний - РИА Новости, 13.04.2022

Путин поручил проработать льготы для проектов работающих в Арктике компаний

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос распространения льгот, которыми пользуются резиденты арктической зоны в РФ, на проекты уже... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T14:54

2022-04-13T14:54

2022-04-13T14:54

экономика

россия

арктика

владимир путин

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос распространения льгот, которыми пользуются резиденты арктической зоны в РФ, на проекты уже действующих там компаний, чтобы они могли наращивать свои мощности."Что касается реализации инвестиционных проектов в Арктике, то здесь прошу активно задействовать механизмы государственной поддержки, в том числе в рамках так называемой фабрики проектного финансирования, а также рассмотреть вопрос распространения льгот, которыми пользую резиденты арктической зоны России на проекты уже действующих здесь компаний… тем самым дав им возможность наращивать свои мощности, расширять производство. Прошу проработать вопрос о порядке предоставления таких льгот", - сказал он на совещании по развитию Арктики.

https://ria.ru/20220413/arktika-1783298818.html

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арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, арктика, владимир путин