https://ria.ru/20220413/arktika-1783329125.html
Путин поручил проработать льготы для проектов работающих в Арктике компаний
Путин поручил проработать льготы для проектов работающих в Арктике компаний - РИА Новости, 13.04.2022
Путин поручил проработать льготы для проектов работающих в Арктике компаний
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос распространения льгот, которыми пользуются резиденты арктической зоны в РФ, на проекты уже... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:54
2022-04-13T14:54
2022-04-13T14:54
экономика
россия
арктика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782363753_0:209:3101:1953_1920x0_80_0_0_ada329428b04bcdd69222abc29a7abde.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос распространения льгот, которыми пользуются резиденты арктической зоны в РФ, на проекты уже действующих там компаний, чтобы они могли наращивать свои мощности."Что касается реализации инвестиционных проектов в Арктике, то здесь прошу активно задействовать механизмы государственной поддержки, в том числе в рамках так называемой фабрики проектного финансирования, а также рассмотреть вопрос распространения льгот, которыми пользую резиденты арктической зоны России на проекты уже действующих здесь компаний… тем самым дав им возможность наращивать свои мощности, расширять производство. Прошу проработать вопрос о порядке предоставления таких льгот", - сказал он на совещании по развитию Арктики.
https://ria.ru/20220413/arktika-1783298818.html
россия
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782363753_36:0:2765:2047_1920x0_80_0_0_b74b9f6fdb37da15c11882ffaa214f0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, арктика, владимир путин
Путин поручил проработать льготы для проектов работающих в Арктике компаний
Президент Путин поручил проработать льготы для проектов компаний, работающих в Арктике