https://ria.ru/20220413/arktika-1783302284.html

Путин призвал продолжить проекты по ликвидации ущерба в Арктике

Путин призвал продолжить проекты по ликвидации ущерба в Арктике - РИА Новости, 13.04.2022

Путин призвал продолжить проекты по ликвидации ущерба в Арктике

Арктические проекты по ликвидации накопленного ущерба должны быть продолжены в полном объеме, так как экосистема Арктики очень хрупкая, заявил президент России... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T13:18

2022-04-13T13:18

2022-04-13T13:21

общество

владимир путин

арктика

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Арктические проекты по ликвидации накопленного ущерба должны быть продолжены в полном объеме, так как экосистема Арктики очень хрупкая, заявил президент России Владимир Путин."Все программы, проекты в Арктике мы рассматриваем в тесной увязке с задачами сохранения биоразнообразия и арктических экосистем, а также долгосрочной работы по решению задач климатической повестки. Так, проекты по ликвидации накопленного ущерба должны быть продолжены в полном объеме. Это касается и научно-исследовательских программ, прежде всего, направленных на обеспечение стабильного баланса между экономическим развитием и сбережением арктической природы", - сказал он на совещании по развитию Арктики."Здесь экосистема очень хрупкая, вы знаете", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220413/arktika-1783297146.html

арктика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, арктика