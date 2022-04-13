https://ria.ru/20220413/arktika-1783302284.html
Путин призвал продолжить проекты по ликвидации ущерба в Арктике
Путин призвал продолжить проекты по ликвидации ущерба в Арктике - РИА Новости, 13.04.2022
Путин призвал продолжить проекты по ликвидации ущерба в Арктике
Арктические проекты по ликвидации накопленного ущерба должны быть продолжены в полном объеме, так как экосистема Арктики очень хрупкая, заявил президент России... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T13:18
2022-04-13T13:18
2022-04-13T13:21
общество
владимир путин
арктика
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Арктические проекты по ликвидации накопленного ущерба должны быть продолжены в полном объеме, так как экосистема Арктики очень хрупкая, заявил президент России Владимир Путин."Все программы, проекты в Арктике мы рассматриваем в тесной увязке с задачами сохранения биоразнообразия и арктических экосистем, а также долгосрочной работы по решению задач климатической повестки. Так, проекты по ликвидации накопленного ущерба должны быть продолжены в полном объеме. Это касается и научно-исследовательских программ, прежде всего, направленных на обеспечение стабильного баланса между экономическим развитием и сбережением арктической природы", - сказал он на совещании по развитию Арктики."Здесь экосистема очень хрупкая, вы знаете", - добавил Путин.
https://ria.ru/20220413/arktika-1783297146.html
арктика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, арктика
13:18 13.04.2022 (обновлено: 13:21 13.04.2022)
Путин призвал продолжить проекты по ликвидации ущерба в Арктике
Президент Путин призвал продолжить проекты по ликвидации ущерба в Арктике