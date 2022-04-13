https://ria.ru/20220413/arktika-1783293904.html

Путин призвал обеспечить Арктику всеми необходимыми товарами

Путин призвал обеспечить Арктику всеми необходимыми товарами - РИА Новости, 13.04.2022

Путин призвал обеспечить Арктику всеми необходимыми товарами

Президент России Владимир Путин заявил, что Арктика без сбоев должна быть обеспечена всеми товарами, надо определить единого оператора доставки северного... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T12:51

2022-04-13T12:51

2022-04-13T13:23

экономика

арктика

владимир путин

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Арктика без сбоев должна быть обеспечена всеми товарами, надо определить единого оператора доставки северного завоза."Не откладывать их, не сдвигать вправо, а напротив, на попытки сдержать наше развитие мы должны ответить максимальным наращиванием темпов как по текущим, так и по перспективным задачам", - сказал президент."Всем ответственным ведомствам, ответственным в Арктике, надо грамотно и быстро переналадить работу. Прежде всего, чтобы бесперебойно обеспечивать жителей арктических территорий, вахтовиков и предприятия и социальные объекты региона продовольствием, медикаментами, топливом, стройматериалами и оборудованием. Тем более, что уже совсем скоро начинается период северного завоза. Он должен пройти чётко и организованно, по графику, без сбоев. Арктика должна быть снабжена товарами в полном объёме. Требуется оперативно подготовить перечень и график движения задействованных в завозе судов, обеспечить их приоритетный выход из портов, а также более активно использовать воздушный транспорт. Предлагаю подумать над тем, чтобы определить единого оператора в сфере морской доставки грузов северного завоза с использованием ледокольных проводок, и в целом четко обозначить координатора северного завоза, которым может стать одно из ведомств", - сказал Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны РФ.Он отметил, что в результате действия недружественных стран ряд транспортных, логистических цепочек нарушен. Некоторые иностранные компании не в полной мере или вовсе не исполняют свои контрактные обязательства.

https://realty.ria.ru/20220413/arktika-1783300748.html

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, арктика, владимир путин