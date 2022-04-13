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Путин: в Арктике сконцентрированы все направления безопасности страны - РИА Новости, 13.04.2022
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Путин: в Арктике сконцентрированы все направления безопасности страны
Путин: в Арктике сконцентрированы все направления безопасности страны - РИА Новости, 13.04.2022
Путин: в Арктике сконцентрированы все направления безопасности страны
Практически все направления безопасности РФ сконцентрированы в Арктике, всем проектам там надо уделить особое внимание и не сдвигать вправо, заявил президент... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:50
2022-04-13T13:06
арктика
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Практически все направления безопасности РФ сконцентрированы в Арктике, всем проектам там надо уделить особое внимание и не сдвигать вправо, заявил президент России Владимир Путин."На Арктических территориях проживают и трудятся сотни тысяч наших граждан. Сконцентрированы практически все направления и национальной безопасности нашей страны: экологическая, ресурсная, военно-политическая, технологическая. И сразу подчеркну, сейчас, с учетом разного рода ограничений и санкционного давления, всем проектам и планам, связанным с Арктикой, нам необходимо уделить особое внимание. Не откладывать их, не сдвигать вправо, а напротив, на попытки сдержать наше развитие мы должны ответить максимальным наращиванием темпов как по текущим, так и по перспективным задачам", - сказал Путин на совещании по развитию Арктики.
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арктика, владимир путин, россия, безопасность
12:50 13.04.2022 (обновлено: 13:06 13.04.2022)
 
Путин: в Арктике сконцентрированы все направления безопасности страны

Президент Путин: в Арктике сконцентрированы все направления безопасности страны

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Практически все направления безопасности РФ сконцентрированы в Арктике, всем проектам там надо уделить особое внимание и не сдвигать вправо, заявил президент России Владимир Путин.
"На Арктических территориях проживают и трудятся сотни тысяч наших граждан. Сконцентрированы практически все направления и национальной безопасности нашей страны: экологическая, ресурсная, военно-политическая, технологическая. И сразу подчеркну, сейчас, с учетом разного рода ограничений и санкционного давления, всем проектам и планам, связанным с Арктикой, нам необходимо уделить особое внимание. Не откладывать их, не сдвигать вправо, а напротив, на попытки сдержать наше развитие мы должны ответить максимальным наращиванием темпов как по текущим, так и по перспективным задачам", - сказал Путин на совещании по развитию Арктики.
Северный Ледовитый океан - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 13:00
Россия открыта к сотрудничеству по Арктике со всеми странами, заявил Путин
 
АрктикаВладимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
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