https://ria.ru/20220413/arktika-1783293476.html
Путин: в Арктике сконцентрированы все направления безопасности страны
Путин: в Арктике сконцентрированы все направления безопасности страны - РИА Новости, 13.04.2022
Путин: в Арктике сконцентрированы все направления безопасности страны
Практически все направления безопасности РФ сконцентрированы в Арктике, всем проектам там надо уделить особое внимание и не сдвигать вправо, заявил президент... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:50
2022-04-13T12:50
2022-04-13T13:06
арктика
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Практически все направления безопасности РФ сконцентрированы в Арктике, всем проектам там надо уделить особое внимание и не сдвигать вправо, заявил президент России Владимир Путин."На Арктических территориях проживают и трудятся сотни тысяч наших граждан. Сконцентрированы практически все направления и национальной безопасности нашей страны: экологическая, ресурсная, военно-политическая, технологическая. И сразу подчеркну, сейчас, с учетом разного рода ограничений и санкционного давления, всем проектам и планам, связанным с Арктикой, нам необходимо уделить особое внимание. Не откладывать их, не сдвигать вправо, а напротив, на попытки сдержать наше развитие мы должны ответить максимальным наращиванием темпов как по текущим, так и по перспективным задачам", - сказал Путин на совещании по развитию Арктики.
https://ria.ru/20220413/arktika-1783297146.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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арктика, владимир путин, россия, безопасность
12:50 13.04.2022 (обновлено: 13:06 13.04.2022)
Путин: в Арктике сконцентрированы все направления безопасности страны
Президент Путин: в Арктике сконцентрированы все направления безопасности страны