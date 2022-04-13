https://ria.ru/20220413/arktika-1783293476.html

Путин: в Арктике сконцентрированы все направления безопасности страны

Путин: в Арктике сконцентрированы все направления безопасности страны - РИА Новости, 13.04.2022

Путин: в Арктике сконцентрированы все направления безопасности страны

Практически все направления безопасности РФ сконцентрированы в Арктике, всем проектам там надо уделить особое внимание и не сдвигать вправо, заявил президент... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T12:50

2022-04-13T12:50

2022-04-13T13:06

арктика

владимир путин

россия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783085396_0:70:3338:1948_1920x0_80_0_0_832fff8beec79c0096dc8b62dbfb8a3b.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Практически все направления безопасности РФ сконцентрированы в Арктике, всем проектам там надо уделить особое внимание и не сдвигать вправо, заявил президент России Владимир Путин."На Арктических территориях проживают и трудятся сотни тысяч наших граждан. Сконцентрированы практически все направления и национальной безопасности нашей страны: экологическая, ресурсная, военно-политическая, технологическая. И сразу подчеркну, сейчас, с учетом разного рода ограничений и санкционного давления, всем проектам и планам, связанным с Арктикой, нам необходимо уделить особое внимание. Не откладывать их, не сдвигать вправо, а напротив, на попытки сдержать наше развитие мы должны ответить максимальным наращиванием темпов как по текущим, так и по перспективным задачам", - сказал Путин на совещании по развитию Арктики.

https://ria.ru/20220413/arktika-1783297146.html

арктика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

арктика, владимир путин, россия, безопасность