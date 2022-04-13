https://ria.ru/20220413/arkhiv-1783238383.html

В Херсоне нашли архив с личными данными украинских силовиков

В Херсоне нашли архив с личными данными украинских силовиков - РИА Новости, 13.04.2022

В Херсоне нашли архив с личными данными украинских силовиков

Сотрудники российских силовых ведомств обнаружили спрятанный архив с личными делами украинских силовиков в Херсонской детской областной больнице, передает... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T06:10

2022-04-13T06:10

2022-04-13T09:03

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ХЕРСОН, 13 апр - РИА Новости. Сотрудники российских силовых ведомств обнаружили спрятанный архив с личными делами украинских силовиков в Херсонской детской областной больнице, передает корреспондент РИА Новости.Херсон находится под контролем российской армии.В архиве детской областной больницы найдены личные дела и медкарты сотрудников силовых ведомств Украины.Действующие работники архива больницы отрицают свою причастность к найденным документам и не понимают, как они попали в детское медучреждение. Сотрудники ссылаются на действия бывшего руководства больницы, которое сбежало с места работы до прихода в город российских войск.В распоряжение российских силовиков попали интересные с оперативной точки зрения документы, в том числе секретные личные характеристики на сотрудников полиции Херсонской области и ряд других документов, которые пока не обнародованы в интересах следствия.Мирная жизнь в Херсоне на данный момент полностью восстановлена, безопасность обеспечивается российскими военными и спецслужбами.

https://ria.ru/20220412/bucha-1783146272.html

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В Херсонской детской областной больнице найден архив с личными делами украинских силовиков Действующие работники архива больницы отрицают причастность к найденным документам и не понимают, как они попали в детское медучреждение. Сотрудники ссылаются на действия бывшего руководства больницы, которое сбежало с места работы до прихода в город российских войск. В распоряжение российских силовиков попали интересные с оперативной точки зрения документы, в том числе секретные личные характеристики на сотрудников полиции Херсонской области и ряд других документов, которые пока не обнародованы в интересах следствия. 2022-04-13T06:10 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, херсон, украина, херсонская область , россия