21:38 13.04.2022 (обновлено: 21:55 13.04.2022)
Ростовский суд арестовал первого из 28 "оборотней в погонах"
Ростовский суд избрал меру пресечения в виде ареста первому из 28 "оборотней в погонах"
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апр – РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону избрал меру пресечения в виде ареста первому из 28 полицейских и их соучастников, подозреваемых в вымогательствах взяток у водителей за якобы совершенные правонарушения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее источник агентства сообщал о задержании в Ростовской области 28 подозреваемых сотрудников полиции и их соучастников. По данным полиции, злоумышленники подделывали снимки проезжавших по трассе М-4 "Дон" машин, а затем отправляли инспекторам ДПС, которые вымогали у водителей от пяти до 500 тысяч рублей за мнимые нарушения ПДД. По информации СК РФ, с 2017 по 2020 годы преступникам удалось "заработать" более 14 миллионов рублей.
В среду в суд Ростова-на-Дону поступили первые ходатайства следствия об избрании подозреваемым меры пресечения. Так, суд рассмотрел ходатайство в отношении временно безработного жителя Ростовской области Владимира Барчишина. По данным следствия, он ранее был судим по статье УК РФ "Мошенничество", а 12 апреля задержан "по уголовному делу коррупционной направленности". "Его причастность подтверждается результатами оперативной деятельности и протоколами обысков", - сказал следователь в суде. Он добавил, что подробности не разглашаются в интересах следствия.
"Суд постановил избрать в отношении подозреваемого Барчишина Владимира Васильевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 30 суток, то есть до 10 июня 2022 года включительно", - сказал судья.
По данным СК РФ, возбуждены три уголовных дела по части шестой статьи 290 УК РФ (получение взятки). В домах у фигурантов и местах несения ими службы проведено 95 обысков.