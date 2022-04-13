https://ria.ru/20220413/arest-1783418473.html

Ростовский суд арестовал первого из 28 "оборотней в погонах"

Ростовский суд арестовал первого из 28 "оборотней в погонах" - РИА Новости, 13.04.2022

Ростовский суд арестовал первого из 28 "оборотней в погонах"

Суд в Ростове-на-Дону избрал меру пресечения в виде ареста первому из 28 полицейских и их соучастников, подозреваемых в вымогательствах взяток у водителей за... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T21:38

2022-04-13T21:38

2022-04-13T21:55

происшествия

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апр – РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону избрал меру пресечения в виде ареста первому из 28 полицейских и их соучастников, подозреваемых в вымогательствах взяток у водителей за якобы совершенные правонарушения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Ранее источник агентства сообщал о задержании в Ростовской области 28 подозреваемых сотрудников полиции и их соучастников. По данным полиции, злоумышленники подделывали снимки проезжавших по трассе М-4 "Дон" машин, а затем отправляли инспекторам ДПС, которые вымогали у водителей от пяти до 500 тысяч рублей за мнимые нарушения ПДД. По информации СК РФ, с 2017 по 2020 годы преступникам удалось "заработать" более 14 миллионов рублей.В среду в суд Ростова-на-Дону поступили первые ходатайства следствия об избрании подозреваемым меры пресечения. Так, суд рассмотрел ходатайство в отношении временно безработного жителя Ростовской области Владимира Барчишина. По данным следствия, он ранее был судим по статье УК РФ "Мошенничество", а 12 апреля задержан "по уголовному делу коррупционной направленности". "Его причастность подтверждается результатами оперативной деятельности и протоколами обысков", - сказал следователь в суде. Он добавил, что подробности не разглашаются в интересах следствия."Суд постановил избрать в отношении подозреваемого Барчишина Владимира Васильевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 30 суток, то есть до 10 июня 2022 года включительно", - сказал судья.По данным СК РФ, возбуждены три уголовных дела по части шестой статьи 290 УК РФ (получение взятки). В домах у фигурантов и местах несения ими службы проведено 95 обысков.

https://ria.ru/20220331/banda-1781106706.html

https://ria.ru/20220402/arest-1781444380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)