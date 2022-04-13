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Суд арестовал россиянина, пытавшегося отправиться воевать на Украину
Суд арестовал россиянина, пытавшегося отправиться воевать на Украину - РИА Новости, 13.04.2022
Суд арестовал россиянина, пытавшегося отправиться воевать на Украину
Лефортовский суд Москвы по ходатайству ФСБ арестовал россиянина, планировавшего вступить в вооруженное формирование на территории Украины, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:51
2022-04-13T11:51
2022-04-13T11:58
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы по ходатайству ФСБ арестовал россиянина, планировавшего вступить в вооруженное формирование на территории Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитриенко Максима Андреевича", - рассказал собеседник агентства.Мужчине вменяется участие или попытка участия в вооруженном формировании иностранного государства, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.В суде подчеркнули, что Дмитриенко был задержан в Москве, его целью было вступить в ряды вооруженного формирования на Украине, действующего против Вооруженных сил РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220412/shtraf-1783184561.html
https://ria.ru/20220406/feyki-1782154996.html
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РИА Новости
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россия, украина, москва, донбасс, происшествия, в мире
11:51 13.04.2022 (обновлено: 11:58 13.04.2022)
Суд арестовал россиянина, пытавшегося отправиться воевать на Украину
Суд арестовал россиянина, пытавшегося отправиться на Украину воевать против ВС России