Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал россиянина, пытавшегося отправиться воевать на Украину - РИА Новости, 13.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/arest-1783278211.html
Суд арестовал россиянина, пытавшегося отправиться воевать на Украину
Суд арестовал россиянина, пытавшегося отправиться воевать на Украину - РИА Новости, 13.04.2022
Суд арестовал россиянина, пытавшегося отправиться воевать на Украину
Лефортовский суд Москвы по ходатайству ФСБ арестовал россиянина, планировавшего вступить в вооруженное формирование на территории Украины, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:51
2022-04-13T11:58
россия
обострение ситуации в днр и лнр
украина
москва
донбасс
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы по ходатайству ФСБ арестовал россиянина, планировавшего вступить в вооруженное формирование на территории Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитриенко Максима Андреевича", - рассказал собеседник агентства.Мужчине вменяется участие или попытка участия в вооруженном формировании иностранного государства, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.В суде подчеркнули, что Дмитриенко был задержан в Москве, его целью было вступить в ряды вооруженного формирования на Украине, действующего против Вооруженных сил РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220412/shtraf-1783184561.html
https://ria.ru/20220406/feyki-1782154996.html
россия
украина
москва
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_eac192fcfaba82800790f2bf172313be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, москва, донбасс, происшествия, в мире
11:51 13.04.2022 (обновлено: 11:58 13.04.2022)
 
Суд арестовал россиянина, пытавшегося отправиться воевать на Украину

Суд арестовал россиянина, пытавшегося отправиться на Украину воевать против ВС России

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Судебный молоток. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы по ходатайству ФСБ арестовал россиянина, планировавшего вступить в вооруженное формирование на территории Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитриенко Максима Андреевича", - рассказал собеседник агентства.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 18:44
Петербурженку оштрафовали за развешивание игрушек с антивоенными лозунгами
Мужчине вменяется участие или попытка участия в вооруженном формировании иностранного государства, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
В суде подчеркнули, что Дмитриенко был задержан в Москве, его целью было вступить в ряды вооруженного формирования на Украине, действующего против Вооруженных сил РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 18:01
Житель Смоленска менял ценники в магазинах на таблички с фейками об армии
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаМоскваДонбассПроисшествияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала