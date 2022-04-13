https://ria.ru/20220413/alkogol-1783244838.html

Российские рестораторы сообщили о нехватке импортного алкоголя

Российские рестораторы сообщили о нехватке импортного алкоголя - РИА Новости, 13.04.2022

Российские рестораторы сообщили о нехватке импортного алкоголя

Российские рестораторы фиксируют проблемы нехватки алкогольной продукции и ее подорожания на 20-50%, при этом если цены на вино вернулись к прежним позициям, то РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T08:49

2022-04-13T08:49

2022-04-13T08:49

сергей миронов

россия

экономика

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские рестораторы фиксируют проблемы нехватки алкогольной продукции и ее подорожания на 20-50%, при этом если цены на вино вернулись к прежним позициям, то стоимость крепкого алкоголя не снижается, рассказали РИА Новости представители отрасли."С алкоголем (импортным - ред.) критическое положение дел, фиксируется нехватка для покрытия всего рынка и резкое подорожание", - заявил управляющий партнер сети винных баров "Практика" Михаил Щербатых. Он уточнил, что в среднем алкоголь для ресторанов поднялся в цене на 20%. Омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов в свою очередь сказал, что цены на импортную алкогольную продукцию в марте резко выросли, а сейчас начинают снижаться - но не на все позиции."Цены на вино поднялись в два раза, но сейчас уже вернулись к прежним позициям. А вот стоимость крепкого алкоголя увеличилась на 30-50% и не снижается", - уточнил он. "Сложнее, конечно, с крепким алкоголем: виски, арманьяком, коньяком, ромом и другими. Потому что в каких-то случаях не отработана новая логистика, в каких-то просто нет возможности покупать у производителя", - отмечает Щербатых. С этим согласился и Миронов - он сообщил, что какие-то марки алкоголя сегодня и вовсе пропадают из барной карты ресторанов.В частности, по его словам, компания Brown-Forman (Jack Daniel"s, Finlandia) "перестала поставлять продукцию". "Ее нет и не будет, наверное. Жесткие ограничения распространены на поставки крепкого американского алкоголя. С европейским проблема больше логистического характера. С вином такая же ситуация: какие-то поставщики не везут в Россию. Но находятся другие поставщики, обходные пути, и алкоголь завозят", - уточнил он.Щербатых рассказал, что его сетью ресторанов были сделаны контрольные закупки, но надолго их не хватит. "Это не те запасы, о которых можно говорить серьезно, скорее это было сделано для того, чтобы держать как можно дольше отпускные цены для конечного покупателя, гостя", - пояснил собеседник агентства.Управляющий партнер сети винных баров "Практика" и директор по развитию компании-владельца бренда "Якитория" Александр Муратов рассказал, что в связи с нехваткой импортной алкогольной продукции ведется работа по сотрудничеству с отечественными виноделами. "За последний месяц мы расширили барное меню – в нем появился качественный алкоголь российского производства", - уточнил Муратов.

https://ria.ru/20220403/minfin-1781532360.html

https://ria.ru/20220412/vino-1783121397.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей миронов, россия, экономика