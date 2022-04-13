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Нидерланды заморозили до 600 миллионов евро российских активов

Нидерланды заморозили до 600 миллионов евро российских активов - РИА Новости, 13.04.2022

Нидерланды заморозили до 600 миллионов евро российских активов

Нидерланды заморозили до 600 миллионов евро российских активов, заявил координатор по реализации санкций против РФ Стеф Блок. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T12:10

2022-04-13T12:10

2022-04-13T12:17

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нидерланды

россия

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ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Нидерланды заморозили до 600 миллионов евро российских активов, заявил координатор по реализации санкций против РФ Стеф Блок."В Нидерландах мы сейчас заморозили от 500 до 600 миллионов российских активов. Это означает, что мы не находимся в нижней части европейского рейтинга по данному вопросу", - говорится в заявлении Блока, распространенного голландским кабмином.Он отметил, что в настоящее время правоохранительные органы проверяют, есть ли еще компании или лица из РФ, чьи активы или имущество еще можно заморозить.Кабинет министров Нидерландов с 4 апреля назначил национального координатора по обеспечению соблюдения санкций против РФ. Им стал бывший министр иностранных дел страны Стеф Блок.Западные страны в последние недели вводили против России санкции, в том числе заморозили валютные резервы страны. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нидерланды, россия