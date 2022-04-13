12:10 13.04.2022 (обновлено: 12:17 13.04.2022)
Нидерланды заморозили до 600 миллионов евро российских активов
Координатор по санкциям: Нидерланды заморозили до 600 миллионов евро российских активов
Банкноты и монеты евро различного достоинства. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Нидерланды заморозили до 600 миллионов евро российских активов, заявил координатор по реализации санкций против РФ Стеф Блок.
"В Нидерландах мы сейчас заморозили от 500 до 600 миллионов российских активов. Это означает, что мы не находимся в нижней части европейского рейтинга по данному вопросу", - говорится в заявлении Блока, распространенного голландским кабмином.
Он отметил, что в настоящее время правоохранительные органы проверяют, есть ли еще компании или лица из РФ, чьи активы или имущество еще можно заморозить.
Кабинет министров Нидерландов с 4 апреля назначил национального координатора по обеспечению соблюдения санкций против РФ. Им стал бывший министр иностранных дел страны Стеф Блок.
Западные страны в последние недели вводили против России санкции, в том числе заморозили валютные резервы страны. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России.