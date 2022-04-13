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Соглашение Адыгеи с "Туризм­.РФ" включает и экокурорт "Лагонаки" - РИА Новости, 13.04.2022
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https://ria.ru/20220413/adygeya-1783419612.html
Соглашение Адыгеи с "Туризм­.РФ" включает и экокурорт "Лагонаки"
Соглашение Адыгеи с "Туризм­.РФ" включает и экокурорт "Лагонаки" - РИА Новости, 13.04.2022
Соглашение Адыгеи с "Туризм­.РФ" включает и экокурорт "Лагонаки"
Соглашение Адыгеи, подписан­ное в среду с корпорацией "Туризм.РФ", включает прежде всего реализацию экокурорта "Лагонаки", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T21:47
2022-04-13T21:48
республика адыгея
дмитрий чернышенко
мурат кумпилов
россия
ярославская область
республика адыгея
туризм
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КРАСНОДАР, 13 апр - РИА Новости. Соглашение Адыгеи, подписан­ное в среду с корпорацией "Туризм.РФ", включает прежде всего реализацию экокурорта "Лагонаки", сообщает пресс-служба республиканского правительства.В среду корпорация "Туризм.РФ" подписала соглашения о совместном развитии туинфраструктуры с руководством пяти регионов России - Адыгеи, Орловской, Пензенской, Ростовской и Ярославской областей. Таким образом, на сегодняшний день уже 34 региона России при поддержке корпорации приступают к реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Мероприятие прошло в координационном центре правительства России в присутствии вице-премьера Дмитрия Чернышенко.Отмечается, что усилия сторон соглашения будут направлены на формирование и продвижение качественного и конкурентоспособного турпродукта."Актуальность взаимодействия с корпорацией по реализации нацпроекта связана с перспективами туристской отрасли республик­и. Прежде всего это касается создания горного экокурорта "Лагонаки"… Уже сегодня "Лагонаки" - якорная туристская территория республики: не менее 74% туристов, приезжающих в регион, посещают Лагонакское нагорье", - сообщает пресс-служба.Как уточняют республиканские власти, в рамках первой очереди реализации проекта будет проложено 20 километров горнолыжных трасс, будут построены трех- и четырех­звездные гостиницы на 650 номеров, ежегодно курорт смогут посещать до 500 тысяч гостей."Важно грамотно использовать все преимущества нашего региона для развития туризма и реализации флагманского проекта "Лагонаки". Он даст импульс развитию туризма, изменению структуры экономики региона в целом. Мы должны развиваться, но сберечь для будущих поколений все лучшее, что осталось от предков и дано природой. Это является ведущим условием в туристской и любой экономической деятельности на территории республик­и", - заявил по итогам подписания соглашения глава Адыгеи Мурат Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.​
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дмитрий чернышенко, мурат кумпилов, россия, ярославская область, республика адыгея, туризм
21:47 13.04.2022 (обновлено: 21:48 13.04.2022)
 

Соглашение Адыгеи с "Туризм­.РФ" включает и экокурорт "Лагонаки"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Лагонакское нагорье в республике Адыгея
Вид на Лагонакское нагорье в республике Адыгея - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на Лагонакское нагорье в республике Адыгея. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 13 апр - РИА Новости. Соглашение Адыгеи, подписан­ное в среду с корпорацией "Туризм.РФ", включает прежде всего реализацию экокурорта "Лагонаки", сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В среду корпорация "Туризм.РФ" подписала соглашения о совместном развитии туинфраструктуры с руководством пяти регионов России - Адыгеи, Орловской, Пензенской, Ростовской и Ярославской областей. Таким образом, на сегодняшний день уже 34 региона России при поддержке корпорации приступают к реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Мероприятие прошло в координационном центре правительства России в присутствии вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Отмечается, что усилия сторон соглашения будут направлены на формирование и продвижение качественного и конкурентоспособного турпродукта.
"Актуальность взаимодействия с корпорацией по реализации нацпроекта связана с перспективами туристской отрасли республик­и. Прежде всего это касается создания горного экокурорта "Лагонаки"… Уже сегодня "Лагонаки" - якорная туристская территория республики: не менее 74% туристов, приезжающих в регион, посещают Лагонакское нагорье", - сообщает пресс-служба.
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Как уточняют республиканские власти, в рамках первой очереди реализации проекта будет проложено 20 километров горнолыжных трасс, будут построены трех- и четырех­звездные гостиницы на 650 номеров, ежегодно курорт смогут посещать до 500 тысяч гостей.
"Важно грамотно использовать все преимущества нашего региона для развития туризма и реализации флагманского проекта "Лагонаки". Он даст импульс развитию туризма, изменению структуры экономики региона в целом. Мы должны развиваться, но сберечь для будущих поколений все лучшее, что осталось от предков и дано природой. Это является ведущим условием в туристской и любой экономической деятельности на территории республик­и", - заявил по итогам подписания соглашения глава Адыгеи Мурат Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.​

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Республика АдыгеяДмитрий ЧернышенкоМурат КумпиловРоссияЯрославская областьРеспублика АдыгеяТуризм
 
 
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