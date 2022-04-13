https://ria.ru/20220413/adygeya-1783419612.html
Соглашение Адыгеи с "Туризм.РФ" включает и экокурорт "Лагонаки"
Соглашение Адыгеи с "Туризм.РФ" включает и экокурорт "Лагонаки" - РИА Новости, 13.04.2022
Соглашение Адыгеи с "Туризм.РФ" включает и экокурорт "Лагонаки"
Соглашение Адыгеи, подписанное в среду с корпорацией "Туризм.РФ", включает прежде всего реализацию экокурорта "Лагонаки", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T21:47
2022-04-13T21:47
2022-04-13T21:48
республика адыгея
дмитрий чернышенко
мурат кумпилов
россия
ярославская область
республика адыгея
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155100/79/1551007921_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7febf61ef7dca6da8bb2b3e3fc3c4fa7.jpg
КРАСНОДАР, 13 апр - РИА Новости. Соглашение Адыгеи, подписанное в среду с корпорацией "Туризм.РФ", включает прежде всего реализацию экокурорта "Лагонаки", сообщает пресс-служба республиканского правительства.В среду корпорация "Туризм.РФ" подписала соглашения о совместном развитии туинфраструктуры с руководством пяти регионов России - Адыгеи, Орловской, Пензенской, Ростовской и Ярославской областей. Таким образом, на сегодняшний день уже 34 региона России при поддержке корпорации приступают к реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Мероприятие прошло в координационном центре правительства России в присутствии вице-премьера Дмитрия Чернышенко.Отмечается, что усилия сторон соглашения будут направлены на формирование и продвижение качественного и конкурентоспособного турпродукта."Актуальность взаимодействия с корпорацией по реализации нацпроекта связана с перспективами туристской отрасли республики. Прежде всего это касается создания горного экокурорта "Лагонаки"… Уже сегодня "Лагонаки" - якорная туристская территория республики: не менее 74% туристов, приезжающих в регион, посещают Лагонакское нагорье", - сообщает пресс-служба.Как уточняют республиканские власти, в рамках первой очереди реализации проекта будет проложено 20 километров горнолыжных трасс, будут построены трех- и четырехзвездные гостиницы на 650 номеров, ежегодно курорт смогут посещать до 500 тысяч гостей."Важно грамотно использовать все преимущества нашего региона для развития туризма и реализации флагманского проекта "Лагонаки". Он даст импульс развитию туризма, изменению структуры экономики региона в целом. Мы должны развиваться, но сберечь для будущих поколений все лучшее, что осталось от предков и дано природой. Это является ведущим условием в туристской и любой экономической деятельности на территории республики", - заявил по итогам подписания соглашения глава Адыгеи Мурат Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20220412/adygeya-1783173757.html
https://ria.ru/20220407/park-1782314767.html
россия
ярославская область
республика адыгея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155100/79/1551007921_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a353ece6c185ca7f4eee9513586f3258.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, мурат кумпилов, россия, ярославская область, республика адыгея, туризм
КРАСНОДАР, 13 апр - РИА Новости. Соглашение Адыгеи, подписанное в среду с корпорацией "Туризм.РФ", включает прежде всего реализацию экокурорта "Лагонаки", сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В среду корпорация "Туризм.РФ" подписала соглашения о совместном развитии туинфраструктуры с руководством пяти регионов России - Адыгеи, Орловской, Пензенской, Ростовской и Ярославской областей
. Таким образом, на сегодняшний день уже 34 региона России при поддержке корпорации приступают к реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Мероприятие прошло в координационном центре правительства России
в присутствии вице-премьера Дмитрия Чернышенко
.
Отмечается, что усилия сторон соглашения будут направлены на формирование и продвижение качественного и конкурентоспособного турпродукта.
"Актуальность взаимодействия с корпорацией по реализации нацпроекта связана с перспективами туристской отрасли республики. Прежде всего это касается создания горного экокурорта "Лагонаки"… Уже сегодня "Лагонаки" - якорная туристская территория республики: не менее 74% туристов, приезжающих в регион, посещают Лагонакское нагорье", - сообщает пресс-служба.
Как уточняют республиканские власти, в рамках первой очереди реализации проекта будет проложено 20 километров горнолыжных трасс, будут построены трех- и четырехзвездные гостиницы на 650 номеров, ежегодно курорт смогут посещать до 500 тысяч гостей.
"Важно грамотно использовать все преимущества нашего региона для развития туризма и реализации флагманского проекта "Лагонаки". Он даст импульс развитию туризма, изменению структуры экономики региона в целом. Мы должны развиваться, но сберечь для будущих поколений все лучшее, что осталось от предков и дано природой. Это является ведущим условием в туристской и любой экономической деятельности на территории республики", - заявил по итогам подписания соглашения глава Адыгеи Мурат Кумпилов
, слова которого приводит пресс-служба.
Другие новости региона читайте здесь>>>