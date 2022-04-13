https://ria.ru/20220413/abkhaziya-1783258564.html

В Абхазии спасатели вторые сутки ищут пропавшего в горах россиянина

В Абхазии спасатели вторые сутки ищут пропавшего в горах россиянина - РИА Новости, 13.04.2022

В Абхазии спасатели вторые сутки ищут пропавшего в горах россиянина

Абхазские спасатели продолжают искать пропавшего в горах россиянина, сообщает МЧС республики. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T10:42

2022-04-13T10:42

2022-04-13T10:42

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СУХУМ, 13 апр — РИА Новости. Абхазские спасатели продолжают искать пропавшего в горах россиянина, сообщает МЧС республики."Вторые сутки ведутся поиски пропавшего в горном массиве Мамзышха жителя Новгорода Андрея Сазонова, 1970 года рождения", — говорится в релизе.Отмечается, что сотрудники поисково-спасательного отряда города Гагра выехали в горы после поступления сигнала 11 апреля, в 21 час 56 минут."С утра, 12 апреля, к поискам присоединилось еще 10 человек", — добавляют в ведомстве. Уточняется, что результатов пока нет. Работы будут продолжены.

https://ria.ru/20220412/puteshestviya-1783141816.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

гагра, абхазия, мчс абхазии, туризм, новости - туризм, происшествия