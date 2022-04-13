Рейтинг@Mail.ru
В Абхазии спасатели вторые сутки ищут пропавшего в горах россиянина - РИА Новости, 13.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220413/abkhaziya-1783258564.html
В Абхазии спасатели вторые сутки ищут пропавшего в горах россиянина
В Абхазии спасатели вторые сутки ищут пропавшего в горах россиянина - РИА Новости, 13.04.2022
В Абхазии спасатели вторые сутки ищут пропавшего в горах россиянина
Абхазские спасатели продолжают искать пропавшего в горах россиянина, сообщает МЧС республики. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T10:42
2022-04-13T10:42
туризм
гагра
абхазия
мчс абхазии
туризм
новости - туризм
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155745/96/1557459693_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1d72a881402be0f5fc45a84f934d6edc.jpg
СУХУМ, 13 апр — РИА Новости. Абхазские спасатели продолжают искать пропавшего в горах россиянина, сообщает МЧС республики."Вторые сутки ведутся поиски пропавшего в горном массиве Мамзышха жителя Новгорода Андрея Сазонова, 1970 года рождения", — говорится в релизе.Отмечается, что сотрудники поисково-спасательного отряда города Гагра выехали в горы после поступления сигнала 11 апреля, в 21 час 56 минут."С утра, 12 апреля, к поискам присоединилось еще 10 человек", — добавляют в ведомстве. Уточняется, что результатов пока нет. Работы будут продолжены.
https://ria.ru/20220412/puteshestviya-1783141816.html
гагра
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155745/96/1557459693_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c6567ee43f99c51d109cc9bc064596c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гагра, абхазия, мчс абхазии, туризм, новости - туризм, происшествия
10:42 13.04.2022
 
В Абхазии спасатели вторые сутки ищут пропавшего в горах россиянина

Абхазские спасатели вторые сутки не могут найти пропавшего в горах туриста из Новгорода

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкОзеро Рица в Абхазии
Озеро Рица в Абхазии - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СУХУМ, 13 апр — РИА Новости. Абхазские спасатели продолжают искать пропавшего в горах россиянина, сообщает МЧС республики.
"Вторые сутки ведутся поиски пропавшего в горном массиве Мамзышха жителя Новгорода Андрея Сазонова, 1970 года рождения", — говорится в релизе.
Отмечается, что сотрудники поисково-спасательного отряда города Гагра выехали в горы после поступления сигнала 11 апреля, в 21 час 56 минут.
"С утра, 12 апреля, к поискам присоединилось еще 10 человек", — добавляют в ведомстве.
Уточняется, что результатов пока нет. Работы будут продолжены.
Вид на город Геленджик - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 17:32Туризм
Морское сообщение между российскими курортами и Абхазией возобновится в мае
 
ТуризмГаграАбхазияМЧС АбхазииТуризмНовости - ТуризмПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала