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Москва и Минск ускорят создание системы космического зондирования Земли - РИА Новости, 12.04.2022
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Москва и Минск ускорят создание системы космического зондирования Земли
Москва и Минск ускорят создание системы космического зондирования Земли - РИА Новости, 12.04.2022
Москва и Минск ускорят создание системы космического зондирования Земли
Россия и Белоруссия решили активизировать создание системы космического зондирования Земли, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:41
2022-04-12T15:41
космос - риа наука
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия решили активизировать создание системы космического зондирования Земли, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко."Мы условились поощрять сотрудничество. В частности, активизировать создание космической системы дистанционного зондирования Земли. Речь идет об аппаратах оптико-электронного высокодетального видеонаблюдения", - сказал он.
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космос - риа наука, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия
15:41 12.04.2022
 
Москва и Минск ускорят создание системы космического зондирования Земли

Путин: Россия и Белоруссия активизируют создание системы космического зондирования Земли

© Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС
© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия решили активизировать создание системы космического зондирования Земли, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"Мы условились поощрять сотрудничество. В частности, активизировать создание космической системы дистанционного зондирования Земли. Речь идет об аппаратах оптико-электронного высокодетального видеонаблюдения", - сказал он.
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
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Космос - РИА НаукаВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссия
 
 
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