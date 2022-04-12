https://ria.ru/20220412/zondirovanie-1783134744.html
Москва и Минск ускорят создание системы космического зондирования Земли
Москва и Минск ускорят создание системы космического зондирования Земли - РИА Новости, 12.04.2022
Москва и Минск ускорят создание системы космического зондирования Земли
Россия и Белоруссия решили активизировать создание системы космического зондирования Земли, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:41
2022-04-12T15:41
2022-04-12T15:41
космос - риа наука
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765353216_0:220:640:580_1920x0_80_0_0_724ff829b78bdd3f2489899d3dfa58ae.jpg
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия решили активизировать создание системы космического зондирования Земли, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко."Мы условились поощрять сотрудничество. В частности, активизировать создание космической системы дистанционного зондирования Земли. Речь идет об аппаратах оптико-электронного высокодетального видеонаблюдения", - сказал он.
https://ria.ru/20220411/kosmos-1782867072.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765353216_0:160:640:640_1920x0_80_0_0_c5b1bd07e3621e7561ede254de6d1b1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия
Москва и Минск ускорят создание системы космического зондирования Земли
Путин: Россия и Белоруссия активизируют создание системы космического зондирования Земли