https://ria.ru/20220412/zondirovanie-1783134744.html

Москва и Минск ускорят создание системы космического зондирования Земли

Москва и Минск ускорят создание системы космического зондирования Земли - РИА Новости, 12.04.2022

Москва и Минск ускорят создание системы космического зондирования Земли

Россия и Белоруссия решили активизировать создание системы космического зондирования Земли, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:41

2022-04-12T15:41

2022-04-12T15:41

космос - риа наука

владимир путин

александр лукашенко

россия

белоруссия

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия решили активизировать создание системы космического зондирования Земли, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко."Мы условились поощрять сотрудничество. В частности, активизировать создание космической системы дистанционного зондирования Земли. Речь идет об аппаратах оптико-электронного высокодетального видеонаблюдения", - сказал он.

https://ria.ru/20220411/kosmos-1782867072.html

россия

белоруссия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

космос - риа наука, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия