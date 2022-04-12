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Ле Пен не возьмет Земмура в команду, если станет президентом - РИА Новости, 12.04.2022
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Ле Пен не возьмет Земмура в команду, если станет президентом
Ле Пен не возьмет Земмура в команду, если станет президентом - РИА Новости, 12.04.2022
Ле Пен не возьмет Земмура в команду, если станет президентом
Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен исключила возможность, что ее бывший соперник на выборах крайне... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T12:38
2022-04-12T12:38
в мире
франция
марин ле пен
выборы президента франции — 2022
эрик земмур
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ПАРИЖ, 12 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен исключила возможность, что ее бывший соперник на выборах крайне правый кандидат Эрик Земмур может присоединиться к ее команде в случае ее избрания на пост главы государства.Основатель партии "Отвоевание", сторонник крайне правых взглядов Земмур в первом туре президентских выборов во Франции оказался на четвертом месте, набрав 7,07% голосов.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД Франции, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
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в мире, франция, марин ле пен, выборы президента франции — 2022, эрик земмур
12:38 12.04.2022
 
Ле Пен не возьмет Земмура в команду, если станет президентом

Ле Пен исключила приглашение Земмура в свою команду в случае избрания президентом Франции

© AP Photo / Bertrand Guay/Pool Писатель и журналист Эрик Земмур на телевизионных дебатах
Писатель и журналист Эрик Земмур на телевизионных дебатах - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / Bertrand Guay/Pool
Писатель и журналист Эрик Земмур на телевизионных дебатах. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен исключила возможность, что ее бывший соперник на выборах крайне правый кандидат Эрик Земмур может присоединиться к ее команде в случае ее избрания на пост главы государства.
"Нет, это невозможно. Ни он этого не желает, ни я этого не хочу", - сказала Ле Пен в эфире радиостанции France Inter в ответ на вопрос о том, присоединится ли к ее команде Земмур в случае ее избрания на пост президента Франции по итогам второго тура голосования.
Основатель партии "Отвоевание", сторонник крайне правых взглядов Земмур в первом туре президентских выборов во Франции оказался на четвертом месте, набрав 7,07% голосов.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД Франции, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
Марин Ле Пен возле избирательного участка после голосования в первом туре президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
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В миреФранцияМарин Ле ПенВыборы президента Франции — 2022Эрик Земмур
 
 
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