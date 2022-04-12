https://ria.ru/20220412/zemmur-1783080127.html

Ле Пен не возьмет Земмура в команду, если станет президентом

Ле Пен не возьмет Земмура в команду, если станет президентом - РИА Новости, 12.04.2022

Ле Пен не возьмет Земмура в команду, если станет президентом

Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен исключила возможность, что ее бывший соперник на выборах крайне... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T12:38

2022-04-12T12:38

2022-04-12T12:38

в мире

франция

марин ле пен

выборы президента франции — 2022

эрик земмур

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757438645_0:316:3078:2048_1920x0_80_0_0_a42fa9f35e5c3761acabe564e2a56a26.jpg

ПАРИЖ, 12 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен исключила возможность, что ее бывший соперник на выборах крайне правый кандидат Эрик Земмур может присоединиться к ее команде в случае ее избрания на пост главы государства.Основатель партии "Отвоевание", сторонник крайне правых взглядов Земмур в первом туре президентских выборов во Франции оказался на четвертом месте, набрав 7,07% голосов.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД Франции, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.

https://ria.ru/20220411/frantsiya-1782832410.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, марин ле пен, выборы президента франции — 2022, эрик земмур