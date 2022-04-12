https://ria.ru/20220412/zelenskiy-1783070185.html

Зеленский призвал ЕС определить сроки отказа от газа и нефти из России

Зеленский призвал ЕС определить сроки отказа от газа и нефти из России - РИА Новости, 12.04.2022

Зеленский призвал ЕС определить сроки отказа от газа и нефти из России

Владимир Зеленский призвал Евросоюз определить конкретные сроки отказы стран ЕС от российских газа и нефти. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T12:04

2022-04-12T12:04

2022-04-12T12:04

владимир путин

россия

литва

украина

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал Евросоюз определить конкретные сроки отказы стран ЕС от российских газа и нефти.В своем обращении к парламенту Литвы Зеленский заявил, что "одобрить по-настоящему мощное решение" по санкциям против России нужно уже сейчас, не дожидаясь принятия новых пакетов."ЕС может это сделать и должен, обязательно включить туда нефть, санкционировать российские банки, но все, а не часть. Должны быть определены конкретные сроки для каждой страны ЕС, чтобы реально отказаться или хотя бы существенно ограничить потребление российских газа, нефти", - сказал Зеленский в своем обращении.Он отметил, что некоторые страны ЕС до сих пор не могут определиться, когда они хотя бы ограничат покупку российских энергоносителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220411/berbok-1782990078.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220411/khazin-1782982569.html

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литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, литва, украина, в мире, санкции в отношении россии