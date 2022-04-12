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Зеленский призвал ЕС определить сроки отказа от газа и нефти из России - РИА Новости, 12.04.2022
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Зеленский призвал ЕС определить сроки отказа от газа и нефти из России
Зеленский призвал ЕС определить сроки отказа от газа и нефти из России - РИА Новости, 12.04.2022
Зеленский призвал ЕС определить сроки отказа от газа и нефти из России
Владимир Зеленский призвал Евросоюз определить конкретные сроки отказы стран ЕС от российских газа и нефти. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T12:04
2022-04-12T12:04
владимир путин
россия
литва
украина
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал Евросоюз определить конкретные сроки отказы стран ЕС от российских газа и нефти.В своем обращении к парламенту Литвы Зеленский заявил, что "одобрить по-настоящему мощное решение" по санкциям против России нужно уже сейчас, не дожидаясь принятия новых пакетов."ЕС может это сделать и должен, обязательно включить туда нефть, санкционировать российские банки, но все, а не часть. Должны быть определены конкретные сроки для каждой страны ЕС, чтобы реально отказаться или хотя бы существенно ограничить потребление российских газа, нефти", - сказал Зеленский в своем обращении.Он отметил, что некоторые страны ЕС до сих пор не могут определиться, когда они хотя бы ограничат покупку российских энергоносителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220411/berbok-1782990078.html
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владимир путин, россия, литва, украина, в мире, санкции в отношении россии
12:04 12.04.2022
 
Зеленский призвал ЕС определить сроки отказа от газа и нефти из России

Президент Украины Зеленский призвал ЕС определить сроки отказа от газа и нефти из России

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал Евросоюз определить конкретные сроки отказы стран ЕС от российских газа и нефти.
В своем обращении к парламенту Литвы Зеленский заявил, что "одобрить по-настоящему мощное решение" по санкциям против России нужно уже сейчас, не дожидаясь принятия новых пакетов.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 20:16В мире
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"ЕС может это сделать и должен, обязательно включить туда нефть, санкционировать российские банки, но все, а не часть. Должны быть определены конкретные сроки для каждой страны ЕС, чтобы реально отказаться или хотя бы существенно ограничить потребление российских газа, нефти", - сказал Зеленский в своем обращении.
Он отметил, что некоторые страны ЕС до сих пор не могут определиться, когда они хотя бы ограничат покупку российских энергоносителей.
"Сотни европейских компаний и банков не только до сих пор не отказались работать на российском рынке, а и демонстрируют откровенное неуважение в ответ на требования перестать финансировать РФ", - сказал Зеленский.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Михаил Хазин
Вчера, 19:31Сказано в эфире
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