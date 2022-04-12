https://ria.ru/20220412/zelenskiy-1783070185.html
Зеленский призвал ЕС определить сроки отказа от газа и нефти из России
Зеленский призвал ЕС определить сроки отказа от газа и нефти из России - РИА Новости, 12.04.2022
Зеленский призвал ЕС определить сроки отказа от газа и нефти из России
Владимир Зеленский призвал Евросоюз определить конкретные сроки отказы стран ЕС от российских газа и нефти. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T12:04
2022-04-12T12:04
2022-04-12T12:04
владимир путин
россия
литва
украина
в мире
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782691325_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_57b32964c78ed211b98ebccea3aed477.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал Евросоюз определить конкретные сроки отказы стран ЕС от российских газа и нефти.В своем обращении к парламенту Литвы Зеленский заявил, что "одобрить по-настоящему мощное решение" по санкциям против России нужно уже сейчас, не дожидаясь принятия новых пакетов."ЕС может это сделать и должен, обязательно включить туда нефть, санкционировать российские банки, но все, а не часть. Должны быть определены конкретные сроки для каждой страны ЕС, чтобы реально отказаться или хотя бы существенно ограничить потребление российских газа, нефти", - сказал Зеленский в своем обращении.Он отметил, что некоторые страны ЕС до сих пор не могут определиться, когда они хотя бы ограничат покупку российских энергоносителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220411/berbok-1782990078.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220411/khazin-1782982569.html
россия
литва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782691325_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_cf0fa2f95dad2b9efbb5d7598ed32370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, литва, украина, в мире, санкции в отношении россии
Зеленский призвал ЕС определить сроки отказа от газа и нефти из России
Президент Украины Зеленский призвал ЕС определить сроки отказа от газа и нефти из России
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал Евросоюз определить конкретные сроки отказы стран ЕС от российских газа и нефти.
В своем обращении к парламенту Литвы
Зеленский заявил, что "одобрить по-настоящему мощное решение" по санкциям против России
нужно уже сейчас, не дожидаясь принятия новых пакетов.
"ЕС может это сделать и должен, обязательно включить туда нефть, санкционировать российские банки, но все, а не часть. Должны быть определены конкретные сроки для каждой страны ЕС, чтобы реально отказаться или хотя бы существенно ограничить потребление российских газа, нефти", - сказал Зеленский в своем обращении.
Он отметил, что некоторые страны ЕС до сих пор не могут определиться, когда они хотя бы ограничат покупку российских энергоносителей.
"Сотни европейских компаний и банков не только до сих пор не отказались работать на российском рынке, а и демонстрируют откровенное неуважение в ответ на требования перестать финансировать РФ", - сказал Зеленский.
Россия начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.