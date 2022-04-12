15:50 12.04.2022 (обновлено: 16:54 12.04.2022)
Россия и Белоруссия говорят Западу "досвидос", заявил Лукашенко
Президент Лукашенко: мы говорим Западу "досвидос" и будем выстраивать жизнь сами
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя введение Западом санкций в отношении Минска и Москвы, заявил, что "мы говорим им "досвидос" и будем выстраивать свою жизнь сами".
"Мы им (санкциям - ред.) говорим "хорошо, до свидания", как в народе говорят - "досвидос". Мы будем выстраивать свою жизнь сами. И мы сможем", - сказал он по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. На них победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. В стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Белоруссия заявляла об ответных мерах.
Кроме того, Запад начал процесс расширения санкций против Минска за его поддержку российской военной спецоперации на Украине. Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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