https://ria.ru/20220412/zakonoproekt-1783015666.html

"Известия": законопроект о внесудебной блокировке СМИ могут принять 18 мая

"Известия": законопроект о внесудебной блокировке СМИ могут принять 18 мая - РИА Новости, 12.04.2022

"Известия": законопроект о внесудебной блокировке СМИ могут принять 18 мая

Законопроект о внесудебном прекращении деятельности СМИ Генпрокуратурой могут принять уже 18 мая, при этом речь идет как об иностранных, так и об отечественных... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T02:23

2022-04-12T02:23

2022-04-12T02:23

общество

технологии

россия

генеральная прокуратура рф

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

москва

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Законопроект о внесудебном прекращении деятельности СМИ Генпрокуратурой могут принять уже 18 мая, при этом речь идет как об иностранных, так и об отечественных изданиях, пишет во вторник газета "Известия".Согласно статье, документ предлагает наделить генерального прокурора РФ и его заместителей полномочиями по признанию недействительной регистрации СМИ, если они распространяют недостоверную информацию. При этом, как подчеркивает газета, в случае с иностранными медиа речь идет о зеркальных мерах реагирования."В течение последнего месяца мы наблюдаем, какое большое количество российских СМИ блокируются без какого-либо решения суда на территории западных государств. Более того, зачастую эти решения принимаются даже не иностранными властями, а операторами связи. Этим вызвана срочность в подготовке такого рода поправок", — приводит газета слова первого зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрея Лугового.По информации "Известий", причиной для блокировки СМИ могут стать три типа сообщений. Первое — дискредитация использования ВС РФ, призывы к организации и участию в несанкционированных мероприятиях, введению антироссийских санкций, за пропаганду экстремистской деятельности. Второе — за распространение информации в неприличной форме, которая "оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность", выражает явное неуважение к обществу, государству, государственным символам РФ, Конституции, органам госвласти. Третье — за фейки, которые а) создают угрозу здоровью граждан и имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка, помех работе транспорта, банков, энергетики, промышленности и связи; б) содержат данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности; в) связаны с обстоятельствами, "представляющими угрозу жизни и безопасности граждан".Согласно тексту законопроекта, требование Генпрокуратуры будет направлено в Роскомнадзор, который должен незамедлительно, без решения суда, признать регистрацию СМИ недействительной или прекратить действие лицензии на вещание, сообщает газета.Она отмечает, что законопроект готовы поддержать во всех фракциях, кроме КПРФ, где утверждают, что новыми нормами можно будет закрыть любое медиа, выступающее с критикой. Поэтому инициатива может быть доработана ко второму чтению, чтобы конкретизировать направленность норм в отношении СМИ, сообщает газета со ссылкой на Андрея Лугового.

https://ria.ru/20220411/google-1782968403.html

https://ria.ru/20220409/roskomnadzor-1782695241.html

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общество, технологии, россия, генеральная прокуратура рф, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва