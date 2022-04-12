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Пользователи Youtube в нескольких странах сообщили о сбоях - РИА Новости, 12.04.2022
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Пользователи Youtube в нескольких странах сообщили о сбоях
Пользователи Youtube в нескольких странах сообщили о сбоях - РИА Новости, 12.04.2022
Пользователи Youtube в нескольких странах сообщили о сбоях
Пользователи Youtube в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T23:40
2022-04-12T23:41
в мире
технологии
youtube
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пользователи Youtube в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Отмечается, что сбои в работе Youtube начались около 21.44 мск.Согласно данным портала, технические неполадки в работе сервиса наблюдаются в ряде стран, включая Россию, США, Великобританию, Францию, Германию, Нидерланды, Канаду и Италию. Большинство пользователей жалуются на работу вебсайта, также поступают сообщения о сбоях в работе приложения и просмотре видео.YouTube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.
https://ria.ru/20220412/youtube-1783021579.html
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в мире, технологии, youtube
23:40 12.04.2022 (обновлено: 23:41 12.04.2022)
 
Пользователи Youtube в нескольких странах сообщили о сбоях

Сайт Downdetector оповестил о сбоях в работе Youtube у пользователей в разных странах

© Depositphotos / ibphotoЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Depositphotos / ibphoto
Логотип YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пользователи Youtube в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Отмечается, что сбои в работе Youtube начались около 21.44 мск.
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Согласно данным портала, технические неполадки в работе сервиса наблюдаются в ряде стран, включая Россию, США, Великобританию, Францию, Германию, Нидерланды, Канаду и Италию. Большинство пользователей жалуются на работу вебсайта, также поступают сообщения о сбоях в работе приложения и просмотре видео.
YouTube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.
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