https://ria.ru/20220412/youtube-1783226250.html
Пользователи Youtube в нескольких странах сообщили о сбоях
Пользователи Youtube в нескольких странах сообщили о сбоях - РИА Новости, 12.04.2022
Пользователи Youtube в нескольких странах сообщили о сбоях
Пользователи Youtube в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T23:40
2022-04-12T23:40
2022-04-12T23:41
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технологии
youtube
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пользователи Youtube в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Отмечается, что сбои в работе Youtube начались около 21.44 мск.Согласно данным портала, технические неполадки в работе сервиса наблюдаются в ряде стран, включая Россию, США, Великобританию, Францию, Германию, Нидерланды, Канаду и Италию. Большинство пользователей жалуются на работу вебсайта, также поступают сообщения о сбоях в работе приложения и просмотре видео.YouTube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.
https://ria.ru/20220412/youtube-1783021579.html
https://ria.ru/20220409/google-1782686573.html
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в мире, технологии, youtube
23:40 12.04.2022 (обновлено: 23:41 12.04.2022)
Пользователи Youtube в нескольких странах сообщили о сбоях
Сайт Downdetector оповестил о сбоях в работе Youtube у пользователей в разных странах