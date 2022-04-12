https://ria.ru/20220412/youtube-1783226250.html

Пользователи Youtube в нескольких странах сообщили о сбоях

Пользователи Youtube в нескольких странах сообщили о сбоях - РИА Новости, 12.04.2022

Пользователи Youtube в нескольких странах сообщили о сбоях

Пользователи Youtube в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T23:40

2022-04-12T23:40

2022-04-12T23:41

в мире

технологии

youtube

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595197560_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2be07818f7db40da1ff1b60e175498e.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пользователи Youtube в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Отмечается, что сбои в работе Youtube начались около 21.44 мск.Согласно данным портала, технические неполадки в работе сервиса наблюдаются в ряде стран, включая Россию, США, Великобританию, Францию, Германию, Нидерланды, Канаду и Италию. Большинство пользователей жалуются на работу вебсайта, также поступают сообщения о сбоях в работе приложения и просмотре видео.YouTube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.

https://ria.ru/20220412/youtube-1783021579.html

https://ria.ru/20220409/google-1782686573.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, youtube