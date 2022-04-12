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В Госдуме предложили на десять лет запретить YouTube в России - РИА Новости, 12.04.2022
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В Госдуме предложили на десять лет запретить YouTube в России
В Госдуме предложили на десять лет запретить YouTube в России - РИА Новости, 12.04.2022
В Госдуме предложили на десять лет запретить YouTube в России
Депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк в беседе с РИА Новости предложил законодательно запретить минимум на десять лет на территории России доступ... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T07:38
2022-04-12T14:04
общество
россия
google
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
санкции в отношении россии
алексей черняк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк в беседе с РИА Новости предложил законодательно запретить минимум на десять лет на территории России доступ к видеохостингу YouTube.Ранее Google, которому принадлежит YouTube, заблокировал канал "Дума ТВ" на видеохостинге. Роскомнадзор потребовал от компании незамедлительно восстановить доступ к каналу и объяснить причины блокировки.По его словам, блокировку канала "Дума ТВ" можно расценивать как цензуру и провокационное нарушение прав и свобод, а также монополию на продвижение информации."Заокеанским владельцам YouTube не нужна правда. Сервис сам себе создал все условия, чтобы оказаться вне закона на территории России, что повлечет многомиллионный урон, причем исчисляемый не в рублях", — подчеркнул депутат.По его словам, команда "Дума ТВ" продолжит доносить информацию россиянам на отечественных площадках, в то время как видеохостинг YouTube может попасть под максимально жесткие меры реагирования.
https://ria.ru/20220409/google-1782686573.html
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общество, россия, google, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), санкции в отношении россии, алексей черняк, симферополь
07:38 12.04.2022 (обновлено: 14:04 12.04.2022)
 
В Госдуме предложили на десять лет запретить YouTube в России

Депутат Госдумы Черняк предложил на десять лет запретить YouTube в России

© РИА Новости / Александр ПолегенькоДепутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк
Депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
Депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк в беседе с РИА Новости предложил законодательно запретить минимум на десять лет на территории России доступ к видеохостингу YouTube.
Ранее Google, которому принадлежит YouTube, заблокировал канал "Дума ТВ" на видеохостинге. Роскомнадзор потребовал от компании незамедлительно восстановить доступ к каналу и объяснить причины блокировки.

"Я намерен предложить руководству Государственной думы рассмотреть вопрос законодательно запретить работу YouTube на территории нашей страны минимум на десять лет. Даже если через год-два они захотят вернуться, у них это не получится, а их место быстро займут наши отечественные сервисы", — сказал Черняк.

По его словам, блокировку канала "Дума ТВ" можно расценивать как цензуру и провокационное нарушение прав и свобод, а также монополию на продвижение информации.
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"Заокеанским владельцам YouTube не нужна правда. Сервис сам себе создал все условия, чтобы оказаться вне закона на территории России, что повлечет многомиллионный урон, причем исчисляемый не в рублях", — подчеркнул депутат.
По его словам, команда "Дума ТВ" продолжит доносить информацию россиянам на отечественных площадках, в то время как видеохостинг YouTube может попасть под максимально жесткие меры реагирования.
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ОбществоРоссияGoogleYouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Санкции в отношении РоссииАлексей ЧернякСимферополь
 
 
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