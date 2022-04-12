https://ria.ru/20220412/youtube-1783021579.html

В Госдуме предложили на десять лет запретить YouTube в России

В Госдуме предложили на десять лет запретить YouTube в России - РИА Новости, 12.04.2022

В Госдуме предложили на десять лет запретить YouTube в России

Депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк в беседе с РИА Новости предложил законодательно запретить минимум на десять лет на территории России доступ... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T07:38

2022-04-12T07:38

2022-04-12T14:04

общество

россия

google

youtube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

санкции в отношении россии

алексей черняк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк в беседе с РИА Новости предложил законодательно запретить минимум на десять лет на территории России доступ к видеохостингу YouTube.Ранее Google, которому принадлежит YouTube, заблокировал канал "Дума ТВ" на видеохостинге. Роскомнадзор потребовал от компании незамедлительно восстановить доступ к каналу и объяснить причины блокировки.По его словам, блокировку канала "Дума ТВ" можно расценивать как цензуру и провокационное нарушение прав и свобод, а также монополию на продвижение информации."Заокеанским владельцам YouTube не нужна правда. Сервис сам себе создал все условия, чтобы оказаться вне закона на территории России, что повлечет многомиллионный урон, причем исчисляемый не в рублях", — подчеркнул депутат.По его словам, команда "Дума ТВ" продолжит доносить информацию россиянам на отечественных площадках, в то время как видеохостинг YouTube может попасть под максимально жесткие меры реагирования.

https://ria.ru/20220409/google-1782686573.html

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общество, россия, google, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), санкции в отношении россии, алексей черняк, симферополь