07:38 12.04.2022 (обновлено: 14:04 12.04.2022)
В Госдуме предложили на десять лет запретить YouTube в России
Депутат Госдумы Черняк предложил на десять лет запретить YouTube в России
Депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк в беседе с РИА Новости предложил законодательно запретить минимум на десять лет на территории России доступ к видеохостингу YouTube.
Ранее Google, которому принадлежит YouTube, заблокировал канал "Дума ТВ" на видеохостинге. Роскомнадзор потребовал от компании незамедлительно восстановить доступ к каналу и объяснить причины блокировки.
"Я намерен предложить руководству Государственной думы рассмотреть вопрос законодательно запретить работу YouTube на территории нашей страны минимум на десять лет. Даже если через год-два они захотят вернуться, у них это не получится, а их место быстро займут наши отечественные сервисы", — сказал Черняк.
По его словам, блокировку канала "Дума ТВ" можно расценивать как цензуру и провокационное нарушение прав и свобод, а также монополию на продвижение информации.
9 апреля, 15:29Google назвал причину блокировки YouTube-канала Госдумы
"Заокеанским владельцам YouTube не нужна правда. Сервис сам себе создал все условия, чтобы оказаться вне закона на территории России, что повлечет многомиллионный урон, причем исчисляемый не в рублях", — подчеркнул депутат.
По его словам, команда "Дума ТВ" продолжит доносить информацию россиянам на отечественных площадках, в то время как видеохостинг YouTube может попасть под максимально жесткие меры реагирования.