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Украинские войска выпустили шесть снарядов по Ясиноватой

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Ясиноватой - РИА Новости, 12.04.2022

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Ясиноватой

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T09:00

2022-04-12T09:00

2022-04-12T09:05

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как отмечает ведомство в своем Telegram-канале, обстрел зафиксирован в 8.45 (совпадает с мск), велся со стороны населенного пункта Авдеевка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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в мире, вооруженные силы украины, украина, ясиноватая, донецкая народная республика, владимир путин, россия, авдеевка